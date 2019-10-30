Секс-скандалы в Раде: волонтер предложил устроить "слугам" тренинг

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что для народных депутатов Украины от партии "Слуга народа" следует провести тренинг, посвященный особенностям их нового статуса как публичных лиц.

"С моей точки зрения, надо обязательно провести такую профилактическую беседу со всеми этими неопытными людьми", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя участившиеся секс-скандалы в Верховной Раде Украины.

"Людей, которые хотят идти в политику, нужно готовить к тому, что они лишаются своих определенных интимных секретов, отношений, доходов, расходов и массы всего другого. На это человек должен идти сознательно", – сказал он.

Со "слугами" надо провести профилактическую беседу, убежден Тука

По его словам, "у нас очень многие люди – я и сам был поначалу таким – идя в политику, становясь публичными лицами, не осознают те ограничения и те риски, с которыми они сталкиваются с первого же дня".

Исходя из этого, волонтер предложил провести для народных депутатов Украины, впервые оказавшихся на этой должности, специальный тренинг, посвященный "двум аспектам".

Во-первых, необходимо "провести лекцию со "слугами" о том, что интерес к их персонам существенно возрос, и они должны это понимать и вносить определенные коррективы в свою жизнь".

В этом контексте Тука заметил: коррективы должны касаться не только политической, но и повседневной жизни. "Если депутат при зарплате 20 тысяч гривен будет застукан журналистами за ужином, счет за который составит 15 тысяч гривен, это тоже будет поводом для определенного реагирования", – заметил он.

Во-вторых, "как минимум, провести разъяснительную работу о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном, чтобы не подставляться", – предложил Тука.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

В сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Позже в своем Facebook Яременко опубликовал пост, в котором заявил: переписка была спланированной "спецоперацией", направленной против журналистов, которые любят подсматривать в телефоны.

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