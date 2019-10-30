Секс-скандал в Раде: волонтер высмеял "спецоперацию" Яременко

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что не верит в "информационную спецоперацию", которую нардеп Богдан Яременко якобы провел в отношении журналистов в ответ на громкий секс-скандал.

"Рассказывать про всякие информационные спецоперации – это просто бред", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя пост Яременко, объясняющий его интимную переписку.

"Бредни про всякие "спецоперации" против журналистов в результате подсмотренной переписки начал раскручивать не Яременко. Впервые я это услышал от Арахамии (Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. – Ред.) после "кровавого путча" Лизы Богуцкой. Когда эта недалекая написала про "заколот Порошенка", на следующий день Арахамия рассказал, что это была "спецоперация", – напомнил Тука.

Рассказывать про всякие информационные спецоперации – это просто бред, убежден Тука

"Это просто глупость", – заявил он.

Волонтер признал: народного депутата Яременко в чем-то можно понять. "Мы все живые люди, и я не вижу ничего архиаморального в том, что Яременко вел такую переписку. Это дело лично его, дело его семьи. И, честно говоря, я вообще не люблю, когда обсуждают личную жизнь людей", – заметил Тука.

Вместе с тем он не согласился с Яременко, выступившим против "подсматривающих" за ним журналистов. "Любой человек, который идет в политику, должен понимать, что он становится публичным лицом. И, помимо определенных прелестей в виде мелькания на телеэкранах, это несет за собой кучу неприятных особенностей. Зачастую люди, которые идут в политику, об этом не догадываются, и потом начинаются горькие разочарования", – резюмировал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой. Позже в своем Facebook Яременко опубликовал пост, в котором заявил: переписка была спланированной "спецоперацией", направленной против журналистов, которые любят подсматривать в телефоны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!