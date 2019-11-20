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20 ноября • обновлено в 17:55
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Секс-скандал с замминистра: Клитина обратилась к украинцам

5.3т
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Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина обратилась к украинцам из-за секс-скандала, который разгорелся вокруг ее назначения.

Соответствующий пост разместила она в Fаcebook в среду, 20 ноября.

"Я очень прошу всех и особенно СМИ не распространять сексистские упреки и фейки обо мне. Сейчас нахожусь в командировке с рабочим визитом и не имею возможности активно реагировать на все это", – написала она.

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Клитина обратилась к украинцам из-за секс-скандала

Клитина обратилась к украинцам из-за секс-скандала

Чиновница также объявила, что в пятницу, 22 ноября, проведет брифинг, на котором готова ответить на любые вопросы прессы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Александра Клитина
Место
Украина
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Лише погляну на невинне дівоче лице, на відкриті чесні очі, як одразу вірю, що в міністерство вона потрапила завдяки професіоналізму, досвіду, знанням і таланту. Як говорить нецензурне прислів"я - видно ку*ву по очах.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
это называется служебный туризм, когда за счёт избирателей и госбюджета эта шмара путешествует по европе.
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