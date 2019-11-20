Секс-скандал с замминистра: Клитина обратилась к украинцам

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина обратилась к украинцам из-за секс-скандала, который разгорелся вокруг ее назначения.

Соответствующий пост разместила она в Fаcebook в среду, 20 ноября.

"Я очень прошу всех и особенно СМИ не распространять сексистские упреки и фейки обо мне. Сейчас нахожусь в командировке с рабочим визитом и не имею возможности активно реагировать на все это", – написала она.

Клитина обратилась к украинцам из-за секс-скандала

Чиновница также объявила, что в пятницу, 22 ноября, проведет брифинг, на котором готова ответить на любые вопросы прессы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.

На скандал отреагировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, заявив, что после признаний Клитиной "Джокеру" о работе ведомства к ней пропало доверие.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!