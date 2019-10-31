Алкоголь, секс и $10 тыс.: в сеть слили новые переписки Яременко с десятком женщин

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, вокруг которого разгорелся скандал из-за переписки в стенах Верховной Рады об интимных услугах, на протяжении двух месяцев общался с разными девушками.
Издание "Буквы", которое показало первые сообщения, еще с сентября наблюдало за парламентарием и сумело заснять около десятка бесед в его телефоне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В частности, 29 октября, Яременко обсуждал встречу с одной из своих пассий. "Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг", – написал он.
В сеть слили новые переписки Яременко с десятком женщин
Позже у девушки по имени Эльвира нардеп интересовался, какой алкоголь она предпочитает. "Под настроение. Вино, виски, шампанское", – ответила она.
Не откладывал Яременко телефон и во время голосования. Нажимая на пульт, он просматривал профиль 32-летней женщины по имени Алина на сайте знакомств "Мамба". Она указала в своей анкете, что среди приоритетов видит секс и свидания, отношения же не рассматривает.
В то же время парламентарий общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Она прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила "комбез".
Всплыла также переписка Яременко с женщиной по имени Галина, с которой у него ранее были отношения. После нежных сообщений она попросила нардепа помочь купить квартиру – дать ей 10 тысяч долларов. "Это выше моих возможностей", – ответил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.