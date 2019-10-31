Алкоголь, секс и $10 тыс.: в сеть слили новые переписки Яременко с десятком женщин

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, вокруг которого разгорелся скандал из-за переписки в стенах Верховной Рады об интимных услугах, на протяжении двух месяцев общался с разными девушками.

Издание "Буквы", которое показало первые сообщения, еще с сентября наблюдало за парламентарием и сумело заснять около десятка бесед в его телефоне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, 29 октября, Яременко обсуждал встречу с одной из своих пассий. "Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг", – написал он.

В сеть слили новые переписки Яременко с десятком женщин

Позже у девушки по имени Эльвира нардеп интересовался, какой алкоголь она предпочитает. "Под настроение. Вино, виски, шампанское", – ответила она.

Не откладывал Яременко телефон и во время голосования. Нажимая на пульт, он просматривал профиль 32-летней женщины по имени Алина на сайте знакомств "Мамба". Она указала в своей анкете, что среди приоритетов видит секс и свидания, отношения же не рассматривает.

В то же время парламентарий общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Она прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила "комбез".

Всплыла также переписка Яременко с женщиной по имени Галина, с которой у него ранее были отношения. После нежных сообщений она попросила нардепа помочь купить квартиру – дать ей 10 тысяч долларов. "Это выше моих возможностей", – ответил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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