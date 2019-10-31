Секс-скандал с Яременко: в "Слуге народа" рассказали о наказании

Нардепа от "Слуги народа", председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко не будут наказывать за секс-переписку в Раде.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко. Он подчеркнул, что причин для санкций нет, и раскритиковал журналистов за съемку личных переписок, передают "Українські новини".

"Ну, мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили… У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", – сказал Корниенко.

Яременко попал в секс-скандал ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яременко подтвердил, что переписка находилась в его телефоне, но назвал ее сфабрикованной. Однако появилось подтверждение, что нардеп уже давно зарегистрирован в соцсети для знакомств. Также он заявил, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder. В частности, на ролике видно, как нардеп зашел в приложение на смартфоне и начал рассматривать анкеты "предложенных" ему девушек.

Как известно, Богдан Яременко относится к группе влияния бизнесмена Игоря Коломойского. Нардеп женат и имеет двоих детей.

Позже в сеть слили новые переписки Яременко с девушками. Он интересовался у 20-летней собеседницы, сколько денег ей нужно в месяц.

Также "Слуге народа" поддерживали идею легализации проституции. Будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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