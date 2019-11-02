Секс-скандал с Яременко: стало известно, что светит журналистам за "слив" переписки

Журналистов, которые опубликовали секс-переписку нардепа от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко во время заседания ВРУ, не смогут осудить, несмотря на то, что политик пригрозил им уголовной ответственностью.

Об этом сообщила кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook. Она рассказала о позиции Европейского суда по правам человека по поводу подобных ситуаций и международных нормативно-правовых актах.

"Если фото переписки было сделано в отношении публичной личности и политика на рабочем месте, в рабочее время, в помещении, в котором на законных основаниях СМИ ведут трансляцию, и об этом всем известно, позиция о нарушении права на частную жизнь в этой ситуации – некорректна", – отметила она.

Секс-скандал с Яременко

По словам Маляр, речь идет не о частной жизни человека, а о качестве выполнения им обязанностей. Международная судебная практика считает целесообразными похожие публикации, ведь именно так общество может контролировать представителей власти.

"Журналисты имеют право обнародовать то, что делает государственный деятель на рабочем месте в рабочее время", – добавила юрист.

Она написала, что Европейский суд оценивает вмешательство прессы в частную жизнь с точки зрения информативности. То есть важна общественная значимость опубликованной информации.

Согласно Декларация о свободе политических дискуссий в СМИ с 2004 года, поскольку политические деятели решили заручиться общественным доверием, то люди могут осуществлять за ними жесткий контроль, критиковать в СМИ то, как они выполняют обязанности.

Политики не должны иметь большей защиты репутации по сравнению с другими лицами, и поэтому к СМИ не должны применяться более строгие наказания. Также информация об их частной жизни может быть распространена, когда есть общественный интерес к тому, как они выполняли обязанности.

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