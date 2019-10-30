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30 октября • обновлено в 19:12
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Секс-скандал с Яременко: появилась реакция жены "слуги народа"

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Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко пообщался с женой после того, как в Раде его поймали на секс-переписке.

Политик заявил, что не договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой, а это якобы была "фейковая" переписка.

По словам Яременко, таким образом он хотел выразить протест против подходов журналистов к своей работе.

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Также он заявил, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила, добавив, что она "не всегда разделяет мое чувство юмора".

Богдан Яременко пояснил скандал в Раде

Богдан Яременко пояснил скандал в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, Яременко накануне утверждал, что журналист, который заметил его переписку, "повелся на провокацию". "Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", – заявил он.

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Персона
Богдан Яременко
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Агент 000
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
"Их" вы сделали, а бордель под куполом,СЛАБО?!.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
95-ый отдыхает ...
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