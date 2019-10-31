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31 октября • обновлено в 15:24
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Секс-скандал с Яременко: Арахамия назвал три варианта для нардепа

2.8т Читать материал на украинском

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что видит три варианта выхода из секс-скандала для нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, который на заседании Рады договаривался об интимной встрече за деньги.

Он озвучил их в кулуарах парламента: Яременко уходит с поста главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству; исключается из фракции; добровольно отказывается от мандата.

"Я поддерживаю, наверное, первый вариант. Это была переписка, а не какой-то политический момент. Поэтому, думаю, первый вариант", –сказал Арахамия.

Он отметил, что пока вопрос Яременко и его переписки не выносился на фракцию, однако он, как глава фракции, обязательно это сделает.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

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По его словам, вопрос отзыва с должности главы комитета в случае одобрения фракции может быть вынесен на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Богдан Яременко Давид Арахамия
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
маленький гигант большого секса
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Нет! Есть еще и четвертый вариант. Яременко роздает номер телефона девочки всем мужчинам фракции и все довольны!
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