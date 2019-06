Секс-скандал и "вброс" про армию: журналисты узнали, кто станет пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского может стать столичная журналистка Юлия Мендель.

По данным близких к команде президента источников theБабеля, она стала победителем отбора на эту должность. Отмечается, что сама она не подтвердила и не опровергла эту информацию, и предложила подождать официальных результатов.

Ранее о его назначении на своей странице в Facebook написал пользователь под именем Илья Осадчук, которого некоторые СМИ называют лоббистом или политтехнологом.

"Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico. В колонке для ТСН.uа Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум. За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN", - пишет издание.

Отмечается, что в 2016-м Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины. Этот пост собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях говорить публично.

А в 2018 году Мендель совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом отличилась "вбросом" о коррупции в военной сфере (вокруг АТО) в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский освободил Виктора Кононенко от должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

По информации СМИ, Зеленский назначит на руководящие должности в СБУ людей олигарха Игоря Коломойского, главы МВД Арсена Авакова и фабрикатора политических дел.

