"Секс на новом матрасе": нардеп попалась на интимной переписке в Раде. Фото

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова переписывалась о сексе на "новом матрасе" во время заседания Верховной Рады.

Интимная переписка нардепа попала на фото. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел во время утренней сессии ВР, где обсуждали закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Третьякова переписывалась со своим мужем Сергеем Поповым. Согласно сообщениям, он заказал новый матрас, который должны уже сегодня привезти.

Галина Третьякова попалась на интимной переписке

Депутат очень эмоционально отреагировала на такую новость и написала, что любит его еще сильнее новый матрас.

"Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа", – написала Третьякова.

Попов отреагировал на это смеющимися смайликами.

Согласно информации с персональной страницы Третьяковой в Facebook, с Поповым они поженились 21 сентября 2019.

Галина Третьякова переписывалась в Раде о сексе на новом матрасе Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL :

29 октября нардеп Богдан Яременко попал в секс-скандал в Раде: во время заседания он договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

Позже в секс-скандал попала депутат Александра Клитина. Стало известно, что она якобы получила свою должность через постель.

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