Секретарем Житомирского горсовета избран представитель от "Слуги народа"

Глеб Иванов Политика 18:29, 3.12.2020

Секретарем Житомирского городского совета был избран представитель партии "Слуга народа" Виктор Климинский. Он будет работать вместе с мэром Сергеем Сухомлином от "Пропозиції".

Соответствующее решение депутаты приняли на сессии, которая состоялась в четверг 3 декабря. Кандидатуру Климинского поддержало 27 из 40 присутствующих.

Кроме того, накануне сессия Коростенского районного совета также выбрала представителя от "слуг" председателем совета. Ею стала 35-летняя Юлия Гаевская

Напомним, 27 ноября Житомирский областной совет избрал своим председателем Владимира Федоренко, который до этого работал первым заместителем главы обладминистрации Виталия Бунечко и шел на местных выборах первым номером в списке "Слуги народа". Он стал первым главой областного совета, который представлял партию президента.

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