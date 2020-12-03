Секретарем Житомирского горсовета избран представитель от 'Слуги народа'

Секретарем Житомирского городского совета был избран представитель партии "Слуга народа" Виктор Климинский. Он будет работать вместе с мэром Сергеем Сухомлином от "Пропозиції".

Соответствующее решение депутаты приняли на сессии, которая состоялась в четверг 3 декабря. Кандидатуру Климинского поддержало 27 из 40 присутствующих.

Кроме того, накануне сессия Коростенского районного совета также выбрала представителя от "слуг" председателем совета. Ею стала 35-летняя Юлия Гаевская

Напомним, 27 ноября Житомирский областной совет избрал своим председателем Владимира Федоренко, который до этого работал первым заместителем главы обладминистрации Виталия Бунечко и шел на местных выборах первым номером в списке "Слуги народа". Он стал первым главой областного совета, который представлял партию президента.