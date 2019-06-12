ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Сейчас не готов": в партии Зеленского "слили" острые вопросы о Донбассе и РПЦ

982Читать материал на украинском

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался выразить позицию политсилы касательно военного конфликта с Россией на Донбассе и переименования УПЦ (МП) в РПЦ.

Своим мнением поделился он в интервью "Стране". Так, Разумкова спросили, поддержит ли его команда введение особого режима местного самоуправления для отдельных регионов Донбасса.

Глава "Слуги народа" в ответ заявил, что "Минск сильно буксует", однако другой альтернативы у Украины нет. "Если я стану депутатом Верховной Раде, тогда мы сможем обсуждать этот вопрос", – сказал Разумков, уклонившись от дальнейшего ответа.

Новости
"Россия должна взять под контроль!" Зеленский вляпался в скандал из-за Донбасса

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

LIGA.net

У политика также поинтересовались, как партия относится к закону о переименовании церкви, центр которой находится в стране-агрессоре.

"Сейчас не готов ответить. Я считаю, что должны быть соблюдены права всех. Законы, принятые этим парламентом, – странные. Нужно глубже изучить этот вопрос", – сказал Разумков.

"Политики не должны влиять на свои электоральные позиции используя темы, которые будут вызывать такое разделение в обществе", – пояснил он нейтральность своих ответов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков пообещал исключить из партии всех "случайных людей".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Романова Мария
Романова Мария
Oгpoмнoе спаcибо тому, ктo покaзал мнe чудo-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/tm1vf3 Просто прoйдя пpостoй oпрoс получила почти пoлyгoдовyю зaрплaтy)) Пользyйтecь, пока ecть вoзможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel