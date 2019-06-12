"Сейчас не готов": в партии Зеленского "слили" острые вопросы о Донбассе и РПЦ

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался выразить позицию политсилы касательно военного конфликта с Россией на Донбассе и переименования УПЦ (МП) в РПЦ.

Своим мнением поделился он в интервью "Стране". Так, Разумкова спросили, поддержит ли его команда введение особого режима местного самоуправления для отдельных регионов Донбасса.

Глава "Слуги народа" в ответ заявил, что "Минск сильно буксует", однако другой альтернативы у Украины нет. "Если я стану депутатом Верховной Раде, тогда мы сможем обсуждать этот вопрос", – сказал Разумков, уклонившись от дальнейшего ответа.

Дмитрий Разумков LIGA.net

У политика также поинтересовались, как партия относится к закону о переименовании церкви, центр которой находится в стране-агрессоре.

"Сейчас не готов ответить. Я считаю, что должны быть соблюдены права всех. Законы, принятые этим парламентом, – странные. Нужно глубже изучить этот вопрос", – сказал Разумков.

"Политики не должны влиять на свои электоральные позиции используя темы, которые будут вызывать такое разделение в обществе", – пояснил он нейтральность своих ответов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков пообещал исключить из партии всех "случайных людей".

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