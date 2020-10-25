Сегодняшний вечер – та переломная дата, когда цифры на табло выставят счет и диагноз.

Диагноз власти, которая год назад собрала невиданный кредит народного доверия. Которая снесла с Олимпа "классические" украинские партии и политиков, которые за 20 последних лет корнями так крепко вросли в свои властные кресла, что казалось – они вечны.

И продолжала сносить все, что видела на своем пути.

У которой, при наличии желания и знаний, могло получится всё. И мы бы уже жили наверное если не в совсем другой, но в начавшей меняться стране. С другим настроением, другой перспективой, другими планами и расчётом на будущее.

С другой статистикой рождаемости, эмиграции, инфляции и ВВП.

Приближающейся к той "країні моєї мрії", которую обещал Зе.

Эта власть не смогла и не захотела стать другой.

Ее погубили тщеславие, самоуверенность, жадность, дурость, глупость, мелочность, хамство - много чего.

Вместо того, чтобы бороться с коррупцией – новая власть ее возглавила. Вместо того, чтобы сломать схемы и потоки – они плотно на них сели, провели ротацию решал.

Они продолжили кормиться с рук олигархов – как это длилось десятилетиями современной украинской истории.

Они продолжали подворовывать – кто по крупному, кто по мелочам.

В разгар страшной пандемии – они пилили деньги на "Великом крадивныцтве".

И тут, две недели назад, у них начало проступать прозрение.

Когда стало понятно, что 25 октября – это не когда-то в прекрасном далеко, а уже вот-вот.

И придется держать ответ перед избирателями за полтора года пребывания у власти.

Были брошены на амбразуру остатки скудоумного креатива.

Гарант вдруг вспомнил, что он нам "задолжал" свое Послание. Решился на интервью "классическим СМИ". Вконец вдруг решил побаловать нас, милостиво разрешив реализовать "народовластие", которое на самом деле выглядит жалким, циничным фарсом.

Поздно.

Слишком поздно вы решили снова купить нас своим желанием что-нибудь показать.

Сегодня вечером буду в гостях у Шустера, который в прямом эфире презентует результаты первых экзитполов.

Мы все вместе увидим и услышим оценку народа.

После этого много чего изменится.

Вам придется умерить свой апломб власти, год хвастающейся моновеличием.

Вам придется поменять тон общения с элитами.

С медиа-элитами, с классическими медиа, которые вроде как были не нужны, а по факту – без них никуда.

С региональными элитами, которые укрепятся и будут тыкать президенту дули по каждому удобному поводу. Теперь

Вам придется признать убогость формата и перестать говорить со своим народом "видосиками".

Вам придется научиться вести диалог.

В том числе с оппонентами, которые готовы делиться толковыми советами, но на которых вы до сего дня плевать хотели.

Вам придется стряхнуть пыль и почитать ваши предвыборные программы. Честно рассказать нам, почему не сделано почти ничего, и как вы собираетесь, как отстающий школьник, нагонять учебную программу.

Вам придется выйти и публично извиниться перед всеми нами, за бездарно просранные полтора года жизни каждого из нас и страны в целом.

И рассказать, как вы распорядитесь полученным сегодня результатом.

Это ваш последний шанс перед уходом в политическое небытие.