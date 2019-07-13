Сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне" — Порошенко

Люстрация 2014 года касалась лиц, причастных к преступлениям против Майдана, которые голосовали за законы 16 января и призвали Путина ввести войска в Украину, – об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" напомнил в прямом эфире телеканала "Украина", комментируя законопроект о так называемой новой" люстрации", в том числе и людей, которые работали после Революции Достоинства на выборных должностях, сообщается на сайте " ЕС ".

"Когда я впервые услышал, я подумал, что это шутка. Что это – предвыборный пиар. Поскольку законопроект был внесен тогда, когда Верховная Рада была уже закрыта. Но сейчас я вижу, что ситуация значительно серьезнее", – предостерег Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Есть попытка сравнить ситуацию 2014 и 2019 годов. Когда была введена предварительная люстрация, и то, что предложили сейчас. Предыдущая люстрация была введена за убийства на Майдане и политическую ответственность тех, кто был причастен или одобрял эти убийства. Предыдущая люстрация была предусмотрена за убийство Небесной сотни, за поддержку законов 16 января. За команду, которая призвала Путина ввести войска в Украину и тем самым способствовала легитимизации российской оккупации Крыма и Донбасса. Это – преступления. Часть этих преступлений – включая Януковича – доказана и получила приговор суда", – подчеркнул Порошенко.

"Моя команда следующих 5 лет защищала государство, обеспечила интеграцию в Европейский Союз и евроатлантический альянс. Обеспечила создания армии, защиту и создание духовного фундамента государства", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть" пятой колонне", господину Портнову – сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран" Большой семерки" о категорической неприемлемости этого", – сказал Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" должна защитить европейское будущее государства. Это – верховенство права, демократия, уровень жизни, справедливые суды. Если страны Европейского Союза говорят, что люстрация таким образом категорически неприемлема, – и здесь нельзя сравнивать ситуацию 2014 и 2019 годов, – я думаю, что это немного успокоит горячие головы", – заявил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что идея о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок – перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей.

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