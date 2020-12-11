Сегодня нужен опыт Тимошенко в работе над бюджетом, – Фесенко

Эпидемия коронавируса и экономический кризис, которые разворачиваются в стране, требуют взвешенных решений, в частности, в работе над бюджетом. В этот период, как никогда, процесс формирования государственной сметы на следующий год нужно поручить профессионалам, которые имеют как опыт преодоления таких вызовов, так и возможность объединить вокруг себя представителей разных политических сил.

Такое убеждение высказал известный политический эксперт Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

"При принятии бюджета нужно решить две различные задачи одновременно. Надо и оптимизировать проект бюджета перед голосованием (довести его до приемлемой кондиции), и обеспечить нужное количество голосов за проект бюджета. Мне кажется, что, кроме усилий ключевых фигур бюджетного комитета, надо создать рабочую группу из опытных и влиятельных депутатов из разных фракций и групп, которые потенциально готовы поддержать бюджет", – отметил Владимир Фесенко.

Эксперт убежден, что идеальная кандидатура, которая смогла бы сегодня возглавить рабочую группу по формированию Государственного бюджета, – глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Ведь в арсенале ее профессиональных качеств уже есть кейсы преодоления таких вызовов. Это и противостояние эпидемии и мировому экономическому кризису в 2008-2009 годах, и опыт премьерства, когда люди были уверены в новом дне и в том, что государство сможет их защитить.

"Например, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко была в свое время и председателем бюджетного комитета, и дважды премьер-министром, в частности, во время кризиса 2008-2009 годов. Поэтому у нее есть богатый опыт антикризисного менеджмента, в частности, как верстать бюджет в сложных кризисных условиях. К тому же "Батьківщина" в первом чтении поддержала бюджет. И сайчас голоса фракции Тимошенко будут далеко не лишними", – подводя итог, подчеркнул Владимир Фесенко.

Стоит заметить, что "Батьківщина" Тимошенко выразила свою готовность помогать власти в работе над бюджетом. Кроме того, партия настаивает на необходимости создания в Госбюджете на 2021 год специального антиковидного фонда, деньги из которого можно было бы тратить ни на что другое, кроме защиты людей от эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал Тимошенко единственным в Украине топ-менеджером, который понимает все глобальные и локальные вызовы для страны и способен формировать мировой порядок дня.