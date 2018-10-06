"Сегодня это Россия": Медведчук похвастался стабильным отдыхом в Крыму

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук похвастался отдыхом в аннексированном Крыму.

"Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше", - сказал Медведчук в эфире российской программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

При этом политик осмелился заявить, что хоть согласно действующему украинскому законодательству и конституции, Крым - территория Украины, "однако де-факто это сегодня Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Медведчук заявил, что оккупированный Москвой украинский полуостров Крым "по факту является Россией".