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"Сегодня это Россия": Медведчук похвастался стабильным отдыхом в Крыму

5.1тЧитать материал на украинском

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук похвастался отдыхом в аннексированном Крыму.

"Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше", - сказал Медведчук в эфире российской программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

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При этом политик осмелился заявить, что хоть согласно действующему украинскому законодательству и конституции, Крым - территория Украины, "однако де-факто это сегодня Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Медведчук заявил, что оккупированный Москвой украинский полуостров Крым "по факту является Россией".

Место
Украина
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Саймон
Саймон
Отдохнёт,ублюдок.в Крыму и закопают.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Саймон, шавка. да ему похуй, хохлосрань вонючая. а ты гавкай это твой удел. пидор желто-синий.
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Бабанский Марат
Бабанский Марат
Вновь тема- чей Крым!? Крым по факту юридически- украинский,по бандитски-кремлевский,по истории- крымско-татарский,для переселенцев с материковой РФ после 1945 года-санаторно-халявно-заселенно- транзитно- похер международно-прихватизирован! Ну,а Медведчук-народ украинский ему уже дал определение! Об чем тут разговор ? Чемоданы готовое.
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Когда Медведчука вместе с его Оксанкой обменяют на наших украинских политзаключенных?????
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Гавриш Лариса, хохложопая. у тебя похороны. госпиталя забиты нацистами, а ты сука в соц.сетях.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Гавриш Лариса, Палубий говорил, шо завтра.))
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