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Сделка с США по Майдану: Путин назвал нову причину аннексии Крыма

20.5тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин заявляет, что решил начать захват Крыма после того, как США не выполнили своих обещаний, якобы сделанных в связи с событиями зимой 2013-2014 годов в Киеве.

"К нам обратились наши американские коллеги, в том числе ко мне (то, что я сейчас скажу - это, в известной степени, новая информация) - с предложением сделать так, чтобы президент Янукович не применил армию. А мы, нам было сказано, сделаем все, чтобы оппозиция освободила площади, захваченные здания, и чтобы все вернулось в нормальное политическое русло. Мы сказали: "Хорошо", - рассказал глава РФ во второй части документального фильма Андрея Кондрашова "Путин".

Российский лидер говорит, что свою часть Россия выполнила, а США - нет, а через несколько дней в Украине "произошёл переворот". Именно поэтому, мол, и решился на аннексию Крыма, объяснил Путин.

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Как писал "Обозреватель", Путин утверждает, что аннексия Крыма была неизбежной, ведь к такому развитию событий Россию якобы сознательно подталкивали и она должна была действовать не медля. Частью этого плана было и введение антироссийских санкций, заявил он в документальном фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью Путина главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Крым
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