Сделка с США по Майдану: Путин назвал нову причину аннексии Крыма

Президент России Владимир Путин заявляет, что решил начать захват Крыма после того, как США не выполнили своих обещаний, якобы сделанных в связи с событиями зимой 2013-2014 годов в Киеве.

"К нам обратились наши американские коллеги, в том числе ко мне (то, что я сейчас скажу - это, в известной степени, новая информация) - с предложением сделать так, чтобы президент Янукович не применил армию. А мы, нам было сказано, сделаем все, чтобы оппозиция освободила площади, захваченные здания, и чтобы все вернулось в нормальное политическое русло. Мы сказали: "Хорошо", - рассказал глава РФ во второй части документального фильма Андрея Кондрашова "Путин".

Российский лидер говорит, что свою часть Россия выполнила, а США - нет, а через несколько дней в Украине "произошёл переворот". Именно поэтому, мол, и решился на аннексию Крыма, объяснил Путин.

Как писал "Обозреватель", Путин утверждает, что аннексия Крыма была неизбежной, ведь к такому развитию событий Россию якобы сознательно подталкивали и она должна была действовать не медля. Частью этого плана было и введение антироссийских санкций, заявил он в документальном фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью Путина главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.