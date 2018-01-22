Сделка по Украине: в России назвали условие для примирения с США

США готовы пойти на сделку с Россией в отношении санкций и войны на Донбассе, если во главе Кремля станет новый человек, который проявит гибкое поведение во внешней политике и умерит градус агрессии.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

В частности он отметил, что ранее США были не против того, что российские олигархи вкладывали свои деньги в американскую экономику, но все изменилось после появления информации о вмешательстве Кремля в выборы.

"Если изменится внешнеполитическое поведение России, то американцы будут готовы договариваться. Почему? Потому что процесс конфискации достаточно длительный и муторный. И американцы будут готовы реагировать на гибкое поведение Москвы. Но, насколько я сужу по инсайдерской информации из Москвы, при живом политически Путине изменить внешнюю политику будет очень сложно. А если российская верхушка сменит бренд – вместо Путина будет какой-нибудь Пупкин – то, я думаю, им можно будет достаточно быстро договориться с американцами", - уверен Пионтковский.

Напомним, ранее стало известно о грандиозной военной сделке США и России