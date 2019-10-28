"Сделано много шагов!" "ЕС" обратилась к Раде относительно НАТО

Партия "Европейская Солидарность" предложила Верховной Раде поддержать наработанный ею проект заявления о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета. По убеждению депутата, Украина сделала много шагов в проведении реформ и приближении к стандартам Альянса в различных сферах общественной жизни, а потому должна настаивать на подтверждении своих перспектив.

По словам Геращенко, сейчас на повестку дня еще больше выходит вопрос безопасности Украины и оно должно оставаться ключевым в переговорах в Минске.

Ирина Геращенко

"В этом контексте очевидно, что прочный мир и надежная безопасность возможны только если Украина станет членом НАТО. Мы как парламент должны сделать все для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе", – подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя там нам не предоставили План действий относительно членства.

Политик отметила, что тогда это была позиция наших ближайших партнеров – Германии и Франции, которая обернулась огромной исторической ошибкой, и затем привела к агрессии Российской Федерации против Грузии, а затем и против Украины.

"Сегодня, к сожалению, так же, когда наши партнеры говорят, что мы выйдем на новый специальный формат со страной-аспирантом, по моему мнению и по глубокому убеждению "Европейской Солидарности", так же делают большую ошибку", – заметила сопредседатель фракции.

"Мы с вами должны настаивать на том, что Украина сделали много серьезных важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдение стандартов НАТО в Вооруженных силах, для того, чтобы мы не вымаливали получения ПДЧ, а чтобы НАТО подтвердило намерение Украины получить План действий относительно членства", – заявила Ирина Геращенко.

Она добавила: "И твердо показывать, что в Украине сегодня существует единство по вступлению в Альянс. Тем более 54% украинцев поддерживают этот путь".

Политик отметила, что фракция "ЕС" предлагает Верховной Раде Украины принять соответствующее заявление и обращение, особенно актуально учитывая предстоящий визит в Украину Генерального секретаря НАТО.

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