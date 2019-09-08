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9 сентября • обновлено в 11:14
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"Сделала самым счастливым!" Порошенко трогательно признался жене в любви

56.4т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко признался в любви своей супруге Марине в годовщину их свадьбы.

В Facebook народный депутат написал, что 35 лет назад "Марина сказала мне "да", сделав самым счастливым в мире мужчиной".

"Помню, когда мы с Мариной еще встречались, пошли на первое романтическое свидание в кинотеатр на фильм "Ромео и Джульетта". С тех пор для меня этот фильм и музыка из него стали символом нашей любви. Уже тогда точно знал, что Марина - любовь моей жизни", - признался Порошенко.

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"Люблю тебя, моя родная. Люблю крепче с каждым днем", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть привел в восторг и тронул снимок с Порошенко и его супругой, который показал их отношения.

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Персоны
Марина Порошенко Петр Порошенко
Место
Украина
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Sladko Semen
Sladko Semen
Как интересно...) больше не о чем писать?)
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hunt andres
hunt andres
Петя все никак не остановится в алкогольном деллириуме) Вальцман, очнись, ты давно не президент)))
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bruno jordano
bruno jordano
Чудова жінка, прекрасна сім,я.Заналом достойні люди, на жаль зараз такі якості не в ціні. Матюкайся, бику, світи і народ вандалів і бидла тебе полюбить
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