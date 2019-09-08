"Сделала самым счастливым!" Порошенко трогательно признался жене в любви

Пятый президент Украины Петр Порошенко признался в любви своей супруге Марине в годовщину их свадьбы.

В Facebook народный депутат написал, что 35 лет назад "Марина сказала мне "да", сделав самым счастливым в мире мужчиной".

"Помню, когда мы с Мариной еще встречались, пошли на первое романтическое свидание в кинотеатр на фильм "Ромео и Джульетта". С тех пор для меня этот фильм и музыка из него стали символом нашей любви. Уже тогда точно знал, что Марина - любовь моей жизни", - признался Порошенко.

"Люблю тебя, моя родная. Люблю крепче с каждым днем", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть привел в восторг и тронул снимок с Порошенко и его супругой, который показал их отношения.

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