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"Сделал это с радостью": в США поставили точку в скандале с Зеленским

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Американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting LLC для президента Украины Владимира Зеленского по собственной инициативе и за собственные деньги нанял адвокат из США Маркус Коэн.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал сам юрист. "Это была моя собственная инициатива... и я сделал это с радостью", – сообщил он в телефонном разговоре.

Журналисты рассказали, что найти адвоката и связаться с ним было нелегко. Он не пользуется никакими социальными сетями и имеет лишь страницу в LinkedIn с минимальной информацией. Многочисленные высокопоставленные собеседники издания в Вашингтоне никогда не слышали о нем.

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Владимир Зеленский и США

Владимир Зеленский и США

Коллаж

"Я за все заплатил сам", – подчеркнул Коэн, добавив, что сделал это "по собственной доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его избирательной кампании. Американец пояснил, что во время общения вопрос о лоббистской кампании в США не поднимался. С того момента Коэн больше не виделся с Зеленским.

Он добавил, что смотрел сериал "Слуга народа" и был в восторге от Зеленского. По его словам, "друг друга" познакомил его с Иваном Бакановим, который тогда был главой избирательного штаба нынешнего президента.

"Коэн также рассказал, что впоследствии сблизился с Бакановим, который показался ему толковым и веселым", – пишет издание.

В то же время сотрудники Signal Group Consulting LLC, с которыми удалось пообщаться автору расследования, подтвердили, что Коэн и Баканов находились вместе в Вашингтоне весной 2019 года.

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Иван Баканов

Иван Баканов

Пресс-служба Офиса президента

Издание поясняет, что тогдашний глава штаба Зеленского Иван Баканов и "старший экономический советник" Олег Дубина посещали столицу США с 15 по 17 апреля, проведя ряд встреч, среди которых был ужин с участием Коэна и "около десяти других неизвестных людей" в ресторане BLT Prime внутри Trump International Hotel за два квартала от Белого дома.

"Это было мероприятие вроде знакомства, я бы сказал, с Западом", – так Коэн описал смысл визита и лоббистских мероприятий. "Бесспорно, ничего темного и конспирологического", – добавил он.

В комментарии изданию по телефону президент Украины в очередной раз объяснил, что не нанимал для себя услуги американских лоббистов.

Он подчеркнул, что "никогда ничего ни у кого не просил", ему "никто ничего не предлагал" и он "никогда никому не платил и ни от кого ничего не брал". Зеленский также добавил: "Я сам себе лоббист".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появился отчет о работе, которую Signal Group Consulting LLC исполнила в пользу Владимира Зеленского.

В ответ на это украинский глава заверил, что не пользовался услугами лоббистов США.

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Персоны
Владимир Зеленский Иван Баканов
Место
США
Теги
Украина политика
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Евреи друг другу помагают,а русские бакановы охраняют их покой.
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