''Сделай выбор'': ''Правый сектор'' предложил Лукашенко помощь в войне с Россией

Украинская организация "Правый сектор" выразила готовность поддержать президента Беларуси Александра Лукашенко в случае военного противостояния России.

Украинские националисты убеждены в том, что несмотря на заигрывание с Россией, Лукашенко является лидером старой закалки и не будет уступать суверенитет собственной страны. Такую позицию они изложили в официальном обращении на сайте "Правого сектора".

"Правый сектор" "Дзеркало тижня"

"Встал вопрос потери Белой Русью государственности и усиления неосоветской орды. Лукашенко далеко не белорусский националист. Это выходец из класса красных директоров. То есть его мотивация не в преданности своей нации, а в идеалах "партийной дисциплины". Лукашенко взялся за управление структурой (республикой) — Лукашенко любой ценой выполнит функцию. Таким образом, субъектность Беларуси для него имеет значение", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в "Правом секторе" отметили, что лидер Беларуси начал подвергаться наглому шантажу со стороны Кремля, касающемуся экономики и безопасности страны. Националисты убеждены, что сейчас перед Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности или путь решительного сопротивления, который начнется с расторжения Союзного договора с Россией.

"В случае расторжения Союзного договора белорусской стороной "Правый сектор" обещает поддержать Александра Лукашенко в конфликте с Кремлем, всеми доступными методами лоббировать в Украине и на международной арене поддержку Беларуси. При необходимости оказать военную добровольческую поддержку. Как белорусы поддержали украинцев в национально-освободительной войне на Донбассе, так и "Правый сектор" считает своим долгом помочь белорусской нации в ее историческом стремлении к независимости. Жыве Беларусь!" — заявили в "Правом секторе".

Александр Лукашенко Пресс-служба "Правого сектора"

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы по интеграции Беларуси и РФ.

30 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с Новым годом, заявив, что союз двух народов состоялся.

31 декабря во время новогоднего обращения Лукашенко проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией и призвал граждан "укреплять свою государственность".

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выразил мнение, что в течение трех-четырех лет Россия и Беларусь действительно могут стать единым государством. Таким образом, Минск рассчитается с Москвой за определенные преференции собственным суверенитетом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!