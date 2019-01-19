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''Сделай выбор'': ''Правый сектор'' предложил Лукашенко помощь в войне с Россией

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Украинская организация "Правый сектор" выразила готовность поддержать президента Беларуси Александра Лукашенко в случае военного противостояния России.

Украинские националисты убеждены в том, что несмотря на заигрывание с Россией, Лукашенко является лидером старой закалки и не будет уступать суверенитет собственной страны. Такую позицию они изложили в официальном обращении на сайте "Правого сектора".

"Правый сектор"

"Правый сектор"

"Дзеркало тижня"

"Встал вопрос потери Белой Русью государственности и усиления неосоветской орды. Лукашенко далеко не белорусский националист. Это выходец из класса красных директоров. То есть его мотивация не в преданности своей нации, а в идеалах "партийной дисциплины". Лукашенко взялся за управление структурой (республикой) — Лукашенко любой ценой выполнит функцию. Таким образом, субъектность Беларуси для него имеет значение", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в "Правом секторе" отметили, что лидер Беларуси начал подвергаться наглому шантажу со стороны Кремля, касающемуся экономики и безопасности страны. Националисты убеждены, что сейчас перед Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности или путь решительного сопротивления, который начнется с расторжения Союзного договора с Россией.

"В случае расторжения Союзного договора белорусской стороной "Правый сектор" обещает поддержать Александра Лукашенко в конфликте с Кремлем, всеми доступными методами лоббировать в Украине и на международной арене поддержку Беларуси. При необходимости оказать военную добровольческую поддержку. Как белорусы поддержали украинцев в национально-освободительной войне на Донбассе, так и "Правый сектор" считает своим долгом помочь белорусской нации в ее историческом стремлении к независимости. Жыве Беларусь!" — заявили в "Правом секторе".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Пресс-служба "Правого сектора"

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Украина
Тег
Правый сектор
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Побратимы "бравых морачков"? ну ну,места в Лефортово всем хватит! спивание щеня вмэрла в зачёт не идёт.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Дегтяренко Светлана, Погибли в 2014-м: репортаж с кладбища, где похоронены ... https://www.currenttime.tv/a/29335545.html 3 июл. 2018 г. - Самые заметные захоронения на кладбище в деревне Выбуты под ... Репортаж с кладбища, где похоронены десантники Псковской ... Они там были. На могилах псковских десантников, тайно ... https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916-oni-tam-byli 24 июн. 2018 г. - У нас все были уверены, что десантников торжественно похоронят на большом кладбище в Орлецах, — вспоминает корреспондент ... На кладбищах с тайно похороненными десантниками заметили ... https://lenta.ru/news/2018/06/24/pskov/ 24 июн. 2018 г. - Они находятся на кладбище «Крестовское» и на некрополе в ... Псковских десантников наградили за выполнение боевых заданий.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Правый сектор это сила, не успев доехать до Крыма, засрали всю санитарную зону
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Poroshenko Petro, РПЦ, звичайно, сумує та лютує зовсім не через «вірність канонам»… «Основная истерика недели – это истерика о томосе и рпцшные попы воют как вурдалаки, которые упустили добычу. Хотя на самом деле критиковать и говорить, что он какой-то не такой, этот украинский томос, очень смешно. Кто это говорит? Те, у кого нет вообще никакого томоса и тот, кто на данный момент является канонически незаконной структурой», — пише російський журналіст Олександр Невзоров у своєму блозі, передають Патріоти України, та продовжує: «Но дело не во всех этих сказках и не во всех этих бреднях. Понятно из-за чего воют. Можете сами подсчитать – 13 тысяч приходов, и каждый из них, в зависимости от приходов может принести от 2 до 10 млн в месяц. Это 65 млрд безналоговых и неучитываемых денег. В каждом приходе есть 200-400 постоянных человек, но мы знаем, что основные деньги эти приходы делают как раз не на основных прихожанах, они их делают на бесконечных посетителях, которые заходят за свечечкой, есть отпевание, молебны, венчание, бесконечные сорокоусты, есть пожертвования. То есть каждый приход умудряется насосаться финансовой крови своих клиентов. Поэтому там, где я говорю о цифре в 60 млрд, не думаю, что я ее сильно завысил. Но даже, если она каким-то волшебным образом завысилась в два раза, то, поверьте, 30 млрд – это тоже очень хорошие деньги, ради которых можно было бы постараться. Поэтому тут на месте рпцшных попов надо выть, да еще и громче».
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А почему ХЕРои в балаклавах? Неужели ХЕРоям стыдно и сцыкотно предъявить на всеобщее обозрение свои рожи?
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Крымчанин Юрий, Ба-Бах! Россия на Играх - без флага и гимна. Олимпиада ... https://www.sport-express.ru/.../ba-bah-rossiya-na-igrah-bez-flaga-i-gimna-1344408/ По его мнению, решение МОК наложить санкции на сборную России - это ... Как это участвовать в олимпийских играх без гимна и флага? – Считаю, что ... Почему Россия опять без флага? МОК объяснил все. Олимпиада ... https://www.sport-express.ru/.../pochemu-rossiya-opyat-bez-flaga-mok-obyasnil-vse-1... 25 февр. 2018 г. - А пускай нейтральный флаг на закрытии несут Крушельницкий и ... поскольку сборная России не участвовала в Олимпийских играх". Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после ... https://lenta.ru/articles/2017/12/07/we_are_neutral/ 7 дек. 2017 г. - Без флага и гимна. Решение МОК отстранить российскую сборную от грядущей Олимпиады в Пхенчхане произвело эффект ...
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Крымчанин Юрий, Несмываемый позор «зеленых человечков» - Крым.Реалии https://ru.krymr.com/a/27579021.html 29 февр. 2016 г. - Шевроны, погоны, знаки отличия являются признаком воинской ... Когда два года назад Крым наводнили военнослужащие российской армии без ... Отказавшись от знаков воинского отличия, армия Российской .
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