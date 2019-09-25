"Сделаем все": Зеленский пообещал Трампу "другую эпоху" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серьезную борьбу с коррупцией.

Об этом он заявил перед журналистами после переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, в среду, 25 сентября.

"Мы поднимали очень много вопросов, и когда мы говорим с вами о популярности, мы сегодня говорили с президентом Соединенных Штатов. Я ему сказал, что это не очень хорошая реклама для Украины, что все говорят, что коррумпированная страна. Я его пригласил в Украину, чтобы он увидел, что у нас действительно европейская демократическая страна. Я ему говорил, что сделаем все.

И сейчас будем говорить с нашей командой, будем говорить с мировыми лидерами, чтобы все же этот имидж, что когда мы говорим об Украине, все начинают говорить "а что по поводу коррупции", чтобы эта "реклама" закончилась. И мы начинаем другую эпоху", - сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул необходимость американских инвестиций для Украины, а Трамп отметил, что считает Киев стратегически важным для ЕС и указал на важность увеличения товарооборота между странами.

Зеленский и Трамп president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп и Зеленский также обсудили войну на Донбассе, аннексию Крыма, переговоры с Путиным и скандал вокруг "дела Байдена". Также украинский лидер пригласил Трампа в Киев.

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