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27 сентября • обновлено в 19:54
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"Сделаем все": Зеленский пообещал Трампу "другую эпоху" в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серьезную борьбу с коррупцией.

Об этом он заявил перед журналистами после переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, в среду, 25 сентября.

"Мы поднимали очень много вопросов, и когда мы говорим с вами о популярности, мы сегодня говорили с президентом Соединенных Штатов. Я ему сказал, что это не очень хорошая реклама для Украины, что все говорят, что коррумпированная страна. Я его пригласил в Украину, чтобы он увидел, что у нас действительно европейская демократическая страна. Я ему говорил, что сделаем все.

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И сейчас будем говорить с нашей командой, будем говорить с мировыми лидерами, чтобы все же этот имидж, что когда мы говорим об Украине, все начинают говорить "а что по поводу коррупции", чтобы эта "реклама" закончилась. И мы начинаем другую эпоху", - сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул необходимость американских инвестиций для Украины, а Трамп отметил, что считает Киев стратегически важным для ЕС и указал на важность увеличения товарооборота между странами.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп и Зеленский также обсудили войну на Донбассе, аннексию Крыма, переговоры с Путиным и скандал вокруг "дела Байдена". Также украинский лидер пригласил Трампа в Киев.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Нью-Йорк
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Также Зеленский подчеркнул необходимость американских инвестиций для Украины..." - Просить денег в качестве гумпомощи - уже не получается, просить в долг - так отдавать надо и с процентами, да и не дают уже... а вот просить инвестиции - это круто! Инвестиции - это коммерческие проекты, те же деньги под иным углом зрения. Но разница в том, что это коммерческие проекты и отдавать их не надо. Прогорел инвестор - это его проблемы, а не страны и долгов нет, а деньги уже оприходованы.... . Удобно однако.... Идиоты-инвесторы - вперед, на Украину! А риторика "дайте нам денег" - все время повторяется под разными предлогами.... и с разными формулировками.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Все зделаем,сказал клоун,отсосем .в дупу дадим если потребуется, Дональд Федорович! Я ваша на веки!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Петро тоже обещал другую эпоху. Она уже закончилась не начавшись? Х*хлы, работать не пробовали?
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