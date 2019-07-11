"Сделаем все для защиты": у Вакарчука сделали решительное заявление по языку

Партия Вакарчука "Голос" поддерживает закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступает в силу 16 июля.

Поскольку члены команды "Голос" приобщались к созданию и продвижению этого закона, то его ключевые положения отражают позицию партии по языковому вопросу, информирует пресс-служба политсилы.

Так, отмечают в партии, одной из важных задач "Голоса" в новом парламенте будет защита положений закона, ведь он создает условия для развития украинского языка, что является принципиальным для консолидации страны.

Партия "Голос" Пресс-служба партии "Голос"

"В команде "Голоса" — люди, хорошо известные своими инициативами в поддержку и защиту языка: Святослав Вакарчук пропагандировал украинский язык и музыку на весь мир, Сергей Притула запустил первое и наиболее украиноязычное юмористическое шоу и популяризирует украинскую книгу, Анастасия Разлуцкая организовала бесплатные курсы украинского языка в ответ на активность русификаторов. Вся команда партии стоит на позициях защиты и развития украинского языка", — говорится в сообщении.

"Голос" будет противостоять намерениям агрессора использовать языковой вопрос в гибридной войне и попытки "защитить" русскоязычных украинцев, подытожили в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Ельзи" и партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал национальную идентичность украинцев сильным оружием. Также у Вакарчука назвали приоритеты в Раде для "Голоса".

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