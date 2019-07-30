Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Сделаем их вместе!" Пропагандисты Путина дерзко напросились на интервью с Зеленским

12.3т Читать материал на украинском

Российские пропагандисты попросили президента Украины Владимира Зеленского дать им интервью.

Как передает "РИА Новости", в Офис президента был направлен "запрос с просьбой ответить на вопросы агентства".

"В любом формате. Хотели бы поговорить о будущем российско-украинских отношений, судьбе удерживаемых лиц, включая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского", - сообщили пропагандисты.

"Владимир Александрович, сделаем их вместе! Чи ви жартуєте?" - написали они.

Новости
"Тупые идиоты!" Пропагандисты Путина взорвались из-за "террориста" Зеленского
"Сделаем их вместе!" Пропагандисты Путина дерзко напросились на интервью с Зеленским

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот, интервью "УП"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. По его словам, "Украина отличается от многих стран открытостью и демократичностью".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
146
39
Смешно
5
Интересно
13
Печально
44
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Podyu Roman
Podyu Roman
Не получится. Там же Богдана не будет :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, и что тут такого это работа журналистов брать интервью!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Куцырь Дмитрий, работа журнашлюх- брать в рот.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
То есть когда ушастый Цымбал порет селюковскую чушь у Путина, он тоже напрашивается?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
5

Блоги / мнения

ads pixel