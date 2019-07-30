"Сделаем их вместе!" Пропагандисты Путина дерзко напросились на интервью с Зеленским

Российские пропагандисты попросили президента Украины Владимира Зеленского дать им интервью.

Как передает "РИА Новости", в Офис президента был направлен "запрос с просьбой ответить на вопросы агентства".

"В любом формате. Хотели бы поговорить о будущем российско-украинских отношений, судьбе удерживаемых лиц, включая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского", - сообщили пропагандисты.

"Владимир Александрович, сделаем их вместе! Чи ви жартуєте?" - написали они.

Владимир Зеленский скриншот, интервью "УП"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. По его словам, "Украина отличается от многих стран открытостью и демократичностью".

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