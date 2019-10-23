"Сделаем это вместе": Зеленский анонсировал проверку своих депутатов на детекторе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о коррупции в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он заявил, что все члены этого комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом Зеленский заявил в посте на своей официальной странице в Facebook.

"Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну – удобная возможность дискредитировать фракцию "Слуга народа" и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам – и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - написал Зеленский.

Президент считает, что снять все вопросы относительно информации о том, что депутаты Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики могли голосовать за отдельные решения за деньги, поможет проверка на детекторе лжи.

"Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и объективное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они не были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся", - пообещал Зеленский.

По его мнению, такое предложение должно положить конец скандалу и разборкам в соцсетях.

"Механизм, по-моему, прост и прозрачен. Поэтому – намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!". Я верил и продолжаю верить в каждое слово этого лозунга. Вместе – так вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что 18 октября часть членов парламентского налогового комитета от "Слуги народа" отказались поддержать законопроект №2047-д, который предусматривает ликвидацию существующих коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости. Именно эти схемы называют "дойной коровой" скандального нардепа Антона Яценко. Такой "демарш" "Слуг народа" вызвал большой скандал и обвинения в голосовании за деньги. В конце концов на скандал отреагировали в Офисе президента, предложив проверить 11 нардепов из президентской фракции на детекторе лжи.

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