"Сдать Западу!" У Зеленского озвучили новую схему борьбы с коррупцией

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского предложила новую схему борьбы с коррупцией в Украине, согласно которой наказание за подобное преступление "должно превышать все возможные выгоды от нее".

Предложения опубликованы в Telegram-канале "Команда Зеленського". Подчеркивается, что "изобретать велосипед не нужно", а начать бороться стоит с отсутствием политической воли.

"Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя пищевой базы. Для старых политиков коррупция – это тоже, что вода для рыбы. Старая "политическая элита" против коррупции – это тоже, что и пчелы против меда", – сказано в сообщении.

Новая антикоррупционная система должна:

обеспечить реальную независимость всей цепочки соответствующих органов;

отменить неприкасаемость;

обеспечить честное и справедливое судейство при помощи международного Высшего экономического суда.

Она предполагает изменение функций силовых структур, максимальную декриминализацию экономики и увеличение наказания для коррупционеров.

Кроме того, команда Зеленского хочет максимально привлечь граждан к разоблачения коррупции через систему вознаграждений.

Также у политика предлагают инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами.

Владимир Зеленский uanova.net

Напомним, недавно спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию политика по поводу оккупированных Россией территорий Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента.

Согласно окончательным данным ЦИК, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко – 15,95%. Именно эти политики проходят во второй тур выборов.

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