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"Сдать Западу!" У Зеленского озвучили новую схему борьбы с коррупцией

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Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского предложила новую схему борьбы с коррупцией в Украине, согласно которой наказание за подобное преступление "должно превышать все возможные выгоды от нее".

Предложения опубликованы в Telegram-канале "Команда Зеленського". Подчеркивается, что "изобретать велосипед не нужно", а начать бороться стоит с отсутствием политической воли.

"Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя пищевой базы. Для старых политиков коррупция – это тоже, что вода для рыбы. Старая "политическая элита" против коррупции – это тоже, что и пчелы против меда", – сказано в сообщении.

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Новая антикоррупционная система должна:

  • обеспечить реальную независимость всей цепочки соответствующих органов;

  • отменить неприкасаемость;

  • обеспечить честное и справедливое судейство при помощи международного Высшего экономического суда.

Она предполагает изменение функций силовых структур, максимальную декриминализацию экономики и увеличение наказания для коррупционеров.

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Кроме того, команда Зеленского хочет максимально привлечь граждан к разоблачения коррупции через систему вознаграждений.

Также у политика предлагают инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

uanova.net

"Сдать Западу!" У Зеленского озвучили новую схему борьбы с коррупцией
"Сдать Западу!" У Зеленского озвучили новую схему борьбы с коррупцией
"Сдать Западу!" У Зеленского озвучили новую схему борьбы с коррупцией

Напомним, недавно спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию политика по поводу оккупированных Россией территорий Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Как все красиво, пока не возникает вопрос "КАК?". зешибительская команда что, не понимает необходимости принятия новых законов? А если понимает - то КАК эта "команда" собирается их принять, не имея поддержки в ВР? Думаю все очень просто: сейчас они завалят нас такими красивыми лозунгами, а потом скажут: "мы старались изо всех сил, но ВР нам не дала".
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Бла-бла-бла. А чому зебіл погодився присвоїти $41 000 000 з Привату? Це що було?
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Kuzmenko Veniamin
Kuzmenko Veniamin
ПЕТЯ БЕГИИИИИИИИ
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