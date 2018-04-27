В країні продовжується достатньо жвава дискусія з приводу того, потрібний чи ні антикорупційний суд.

При цьому одні достатньо обґрунтовано заперечують проти його створення посилаючись на те, що такі суди створені в основному в африканських і азіатських країнах і не доказали свою ефективність.

В Європі лише в деяких країнах є такі антикорупційні суди і теж не можна впевнено сказати, що вони довели свою ефективність у боротьбі з корупцією.

Інші теж не менше аргументовано переконують в необхідності створення антикорупційного суду, посилаючись на те, що в українському правосудді створені потужні мафіозні структури, які заблокують будь-які реальні кроки по боротьбі з корупцією.

І що тільки абсолютно нові люди, які прийдуть до здійснення правосуддя в антикорупційних судах зможуть зламати цей спрут і країна побачить реальні результати цієї боротьби з корупцією.

Я належу до тих людей, які підтримують створення і як найшвидший початок роботи антикорупційного суду.

Впевнений, що на даному етапі історичного розвитку нашої держави його існування є не просто виправданим але й необхідним.

Не буду глибоко вдаватись в аргументацію необхідності створення антикорупційного суду, про це багато сказано і написано, хочу лише сказати, що без функціонування і ефективної роботи антикорупційного суду в країні неможливо провести щось на зразок операції "чисті руки", що було зроблено в Італії.

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В Україні може не всі знають, що це за операція "чисті руки", яка була здійснена в Італії, але переважна більшість українців хочуть, щоб настали такі ж наслідки для корупції в Україні, як вони настали для мафії в Італії, коли під тиском народу був змінений і виборчий закон і скасована депутатська недоторканість, і коли майже 80 % державних і муніципальних чиновників були притягнуті до відповідальності за участь у мафіозних структурах або за підтримку цих структур.

За короткий строк тисячі осіб понесли справедливе покарання за свою корупційну діяльність.

Італія змінилась, мафіозний спрут був майже повністю зруйнований.

Український народ теж чекає, коли нарешті побачить ефективну роботу створених антикорупційних органів.

Очевидно, що дуже важливу роль в цьому процесі буде відігравати антикорупційний суд, який я думаю, все ж таки буде створений – достатньо незалежний і достатньо рішучий та ефективний.

Але, в будь-якому випадку ми повинні усвідомлювати, що цей новостворений антикорупційний суд буде здійснювати правосуддя за нелегітимним КПК, який зараз є чинним в Україні.

При цьому, судді антикорупційного суду рано чи пізно повинні будуть стикнутися з тим, що їх діяльність регламентується КПК, який був прийнятий в результаті політичної корупції.

У зв’язку з цим, я ще раз привертаю увагу до нелегітимного КПК, який дійсно може паралізувати роботу антикорупційного суду, а тому вважаю, що паралельно з процедурою створення цього суду необхідно ухвалити новий КПК, який би відповідав Конституції і не викликав обґрунтованих підозр щодо його легітимності.

Крім того, час показав, що цей КПК не тільки нелегітимний але й не ефективний щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями і не забезпечує належний рівень прав і свобод людини в кримінальному провадженні.

Я думаю, коли сподвижники Януковича ухвалювали цей КПК і вони якраз і мали на меті заблокувати будь-яку можливість нової влади притягти їх до справедливої відповідальності.