Сьогодні, 18 березня, в річницю анексії українського Криму в Росії проходять вибори президента. Російська влада закликає жителів окупованого Криму, які отримали російське громадянство, до участі у голосуванні. Євросоюз вже заявив, що не визнає виборів російського президента на території півострова.

Що стосується ситуації на Сході України, то вона навряд чи суттєво погіршиться після виборів президента РФ. Скоріше за все, Росія буде намагатися реалізувати так званий "абхазький сценарій". Його результатом стала війна в Грузії і визнання Рф в односторонньому порядку "республік" Абхазія і Південна Осетія.

Нагадаю, в 1994 році в Москві були підписані мирні угоди між Грузією і самопроголошеною Абхазією. Після чого в Абхазії почала працювати миротворча місія ООН. Сторони конфлікту домовилися про розгортання "миротворчих сил" країн СНД з метою спостереження за дотриманням угоди. Місія була розташована на лінії розмежування - у Верхньому Кодорі і Гальському секторі.

Згідно мандату Ради Безпеки ООН співробітники місії здійснювали спостереження і контроль за виконанням сторонами угоди про припинення вогню і роз'єднання сил. Крім того здійснювався контроль за переміщенням важкої техніки в зоні безпеки або зоні обмеження озброєнь. Спостереження велося і за місцями зберігання важкої бойової техніки, виведеної із зони безпеки і зони обмеження озброєнь

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Після вторгнення російських військ на територію Грузії, місія ООН вивела всіх своїх спостерігачів, які перебували в Верхньому Кодорі, фактично залишивши Грузію з Росією віч-на-віч. 26 серпня 2008 року в односторонньому порядку Росія визнала цю псевдореспубліку.

Зазначу: питання України розглядається як один з елементів зовнішньополітичної гри Росії із Заходом. Десь Путін послаблятиме позицію – в Сирії, КНДР, Ірані. Десь посилюватиме – як в Україні.

Варто зауважити, що одним із таких важелів впливу залишається питання обміну військовополоненими. З одного боку, Путін начебто заявив про прогрес, з’явилася інформація, що розглядається питання повернення політичних бранців Кремля. З іншого, президент РФ одразу ж пригальмував цей процес. Цим, Путін показав, що розглядатиме подальший план дій на сході України вже після виборів.

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Війну на Донбасі Росія і далі використовуватиме як елемент впливу як на Захід, так і на Україну, щоб не дати нам спокійно розвиватися. Конфлікт заморожений. В кращому випадку Росія погодиться на миротворців на лінії розмежування. Тим більше не буде контролю над кордоном з боку миротворців.

До того ж, в уяві Заходу контроль миротворцями над кордоном – це фіксація того, що там відбувається. Миротворці не стануть вступати у військове протистояння з РФ. Вони матимуть мандат на підтримання миру, а не на примусове роззброєння проросійських бойовиків.

Україні потрібно розраховувати тільки на власні сили. На п’ятому році війни варто вже про це собі сказати. Тому що йде розхолодження нації: ніби санкції, миротворці вирішать конфлікт на Донбасі. А в нас в оборонній сфері відбувається щось незрозуміле. Армію треба не розкрадати, а розбудовувати.