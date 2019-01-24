22 січня у столичному Палаці Спорту відбувся форум єдності та урочистий з’їзд ВО "Батьківщина". 100 років тому Україна стала єдиною. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Заухідноукраїнська Народна Республіка підписали Акт Злуки. Це був справжній День народження України! Дуже влучно у своїй промові в Палаці Спорту відмітив Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він сказав, що Україна – сильна, коли єдина, а вороги завжди намагаються її розділити на частини. Так було 100 років тому, так є і сьогодні. 22 січня 1919 року українці об’єднались, заснувавши єдину державу. 22 січня 2019 року українці об’єднались, аби президентом став справжній лідер нації.

Форум єдності зібрав понад 10 тисяч учасників. Приїхали представники усіх професій, з усіх куточків України. Селяни та промисловці, духовенство та студенти, військові та волонтери, медики та музиканти, підприємці та науковці, вчителі та митці. Жодна з верств населення, жодна професія, жодна вікова група не залишилась без запрошення. Вони об’єднались навколо Юлії Тимошенко, її ідей та особистих якостей. Протягом тривалої кар’єри політика, Тимошенко зарекомендувала себе як далекоглядний стратег та вольовий, незламний лідер. Навіть присутні військові – захисники Донецького аеропорту заявили: "Тимошенко – єдиний політичний кіборг України". Як відомо, незломлених захисників Донецького аеропорту прозвали кіборгами, оскільки вони перевершили межу людських можливостей, обороняючи ДАП.

Під час свого виступу лідерка Батьківщини представила основні пункти президентської програми "Новий курс України", які можна розділити на кілька блоків: безпековий - Нова стратегія миру та безпеки, системний - Нова народна конституція, економічний - Новий економічний курс, соціальний - Нова соціальна доктрина та Нова молодіжна політика.

Програмні засади Юлії Тимошенко у безпековій політиці стоять на двох китах: сильна боєздатна армія, та потужна і рішуча дипломатія.

Планується, що армія буде модернізована за військовими та соціальними стандартами НАТО, а службовці та їх родини будуть матеріально і морально мотивованими. Звісно, неабияку роль у цій мотивації відіграє соціальний захист родин військовослужбовців. Та завдання армії – не напад, а стримування ворога. Функція ж наступу відведена українській дипломатії. У команді Батьківщини є щонайменше двоє відомих дипломатів, які користуються авторитетом у світі та мають плідний досвід міжнародних переговорів на найвищому рівні. Це Борис Тарасюк та Григорій Немиря, які очолювали дипломатичний та євроінтеграційний напрямки за урядування Юлії Тимошенко. Саме дипломатичними зусиллями планується повернути Крим та Донбас, через міжнародні переговори у форматі "Будапешт плюс". Формат переговорів повністю базується на Будапештському меморандумі – документі, який гарантував Україні недоторканість кордонів та був порушений однією з країн-підписантів. Саме на нормах міжнародного права Україна мусить акцентувати увагу, оскільки факт невиконання Будапештського меморандуму ставить під сумнів усе міжнародне право. Модернізувавши армію та повернувши собі суб’єктність на міжнародній арені, Україна зможе претендувати на членство у НАТО – найефективнішому органі колективної безпеки. Так буде повернуто мир та відновлено спокій.

Якщо є справжнє бажання навести лад в країні, то тут не обійтись без нової конституції. Діюча конституція України не тільки не виконується, в ній ще присутні дуалізм влади, недоторканість президента, парламентарів, суддів тощо. При цьому, вся влада, надра, вугілля, газ, земля, вода, насправді належать не людям, а корумпованим олігархічним кланам. А чого можна було чекати, коли конституція приймалась не людьми, а змовою кланів у парламенті?

Нова конституція має бути розроблена фахівцями без участі кланів та прийнята людьми на референдумі.

Нова народна конституція – це основоположний документ, який забирає у кланів владу, передає її людям та наводить лад в управлінні країною. Тимошенко пропонує раз і назавжди ліквідувати проблему недоторканості, прописавши у конституції, що всі громадяни рівні перед законом. І Президент, і парламентарі, і судді, і чиновники, і прості люди. Планується, до речі, і зменшення чисельності депутатів з 450 до 350. Парламентська опозиція та громади на місцях контролюватимуть владу. Їм буде надано усіх дієвих механізмів для цього.

"Порушив закон – відповідай перед законом" - це простий та дієвий алгоритм порядку, який у своєму виступі нагадав Перший Президент України Леонід Кравчук. Але цей алгоритм не здатна реалізувати діюча правоохоронна та судова системи. Саме тому мирових суддів та суддів першої інстанції пропонується обирати у громадах. А контролювати суддів буде громадська палата честі. Вона скрадатиметься із працюючих громадян, які мають вищу юридичну освіту, не працювали у правоохоронних, слідчих та судових органах. Члени палати честі призначатимуться тільки на 2 місяці та заочно досліджуватимуть скарги на суддів. Короткий строк служби та заочний розгляд скарг унеможливлять підкуп членів палати честі.

Юлія Тимошенко планує одразу після інавгурації призначити референдум про затвердження нової конституції, адже тільки люди мають визначити правила управління країною. Нова Конституція буде основою для всіх подальших змін та гарантією їх функціонування.

Економічній частині програми Тимошенко приділила особливу увагу. Оскільки говорити про підвищення соціальних гарантій, переоснащення армії, розвиток освіти неможливо без грошей.

Планується кардинальна зміна самої структури економіки, знищення монополій та ліквідація адміністративних утисків бізнесу.

У баченні Юлії Тимошенко, Україна повинна мати соціально орієнтовану ринкову економіку. Це означає, що соціальні послуги (газ, електроенергія, вода тощо) будуть надаватись за справедливими цінами, а загальні збори до бюджету будуть забезпечувати комфортне життя для всіх українців, незалежно від віку та матеріального стану. Україна експортуватиме не сировину, а продукцію з високою доданою вартістю. Це забезпечить постійний потік в Україну іноземної валюти.

Реформування монетарної та грошової політики буде здійснено через знищення корупційних схем у Нацбанку. А сам НБУ буде повернуто під контроль парламенту. Усі центробанки світу контролюються національними парламентами. Український же Нацбанк повністю знаходиться під зовнішнім управлінням. Ліквідація корупції у Нацбанку та повернення його під контроль держави дозволить відновити банківський сектор, споживче та довгострокове кредитування за ставками 3 – 5%. За діючими кредитними ставками, що перевищують 20% річних, жоден бізнес не може розвиватись та виплачувати кредити. Додаймо сюди ще 46% різних податків і зборів, які сьогодні сплачуються бізнесом і отримаємо рецепт знищення підприємництва.

Новий економічний курс пропонує зменшення сукупного податкового навантаження з 46 до 29% шляхом створення нової податкової політики. Загалом, буде ліквідовано 37 корупційних псевдоподатків і зборів, які сьогодні сплачує бізнес. З найцікавішого, податок на прибуток буде замінено податком на виведений капітал, замість 20% ПДВ буде сплачуватись 7% податку на реалізацію, а персоніфікована пенсійна система замінить собою єдиний соціальний внесок. Лише таким чином можна вивести бізнес із тіні – зробити легальну сплату податків дешевшою за хабарі чиновникам.

Основна ставка в економіці має робитись на виробництво та експорт вітчизняної продукції з акцентом на інноваційність. Це правило має стосуватись не тільки промисловості та ІТ сектору, але і аграріїв. Відповідно, Новий економічний курс Тимошенко передбачає активний розвиток сімейного фермерства. Фактично, це шлях, яким пройшла повоєнна Італія, країни Азії та нинішнього Євросоюзу.

Великі агрохолдинги, що експортують зернові та олійні культури, використовують великі площі та створюють малу кількість робочих місць. У фермерському господарстві використовуються значно менші площі та більша кількість робітників. Та і процес виробництва їх продукції складніший. Саме тому ефективність використання земель фермерами вдесятеро перевищує ефективність великих агрохолдингів. Чистий прибуток з одного м2 землі на фермі складає 46 – 48$, коли дохідність одного м2 у великого аграрія не перевищує 5$. Акцент на розвитку фермерства зумовить стрімкий розвиток аграрної науки, машинобудування та дозволить побороти безробіття на селі.

Велику частку собівартості у промисловості становлять енергоресурси. Це одна з причин, чому необхідно якнайшвидше ліквідувати монополії. Монополія на ринку електроенергії та газу робить українську промисловість неконкурентною відносно інших країн. Впровадження єдиної біржі енергоресурсів створить конкуренцію на ринку та зумовить зниження цін на енергоресурси. З цього моменту, не монополісти визначатимуть вартість енергоресурсів для промисловості, а вільний ринок. Держава ж забезпечить населення українським газом та стимулюватиме збільшення його видобутку. Ліквідація монополії НАК "Нафтогазу" дозволить постачати населенню газ за справедливою ціною, а не принижувати субсидіями.

Впровадження Нового економічного курсу, за прогнозами економістів, має створити умови для суттєвого підвищення доходів населення та соціальних стандартів. Зокрема, Юлія Тимошенко під час свого виступу заявила, що повторить досягнення свого уряду, коли з 2005 по 2009 роки середня зарплата по країні зросла у 3,5 рази. Таку саме амбітну мету Юлія Тимошенко ставить перед собою на 2019 – 2024 роки. Також у програмі Тимошенко присутнє відновлення усіх соціальних стандартів, які було ліквідовано діючою владою протягом 2014 – 2018 років.

Окремий напрямок соціальних програм Юлії Тимошенко, який зацікавив безпосередньо мене, це доступне житло та допомога при народженні дитини. Але, не слід ставити знак рівності між доступністю житла та його низькою якістю. Планується, що держава виступатиме у якості замовника якісного житла та через банківську систему надаватиме це житло в іпотеку громадянам на 10 – 30 років під 3% річних. Потім продаватиме громадянам житло за собівартістю, а соціально незахищені родини отримають житло безкоштовно. Також планується будівництво цілої мережі житлових комплексів зі смарт-квартирами, які здаватимуться в оренду та забезпечуватимуть комфортне економне проживання у зручному місці.

Під час урядування Юлії Тимошенко, допомога при народженні першої дитини складала 12240 грн на першу дитину, 25.000 грн на другу та 50.000 грн на третю. І, важливо, допомога ця виплачувалась одномоментно при народженні. Це спонукало українок народжувати, молоді батьки були впевнені, що зможуть забезпечити дитину. Сьогодні виплати зжерла інфляція, а влада розтягнула їх у часі. Тимошенко пропонує відновити одномоментні виплати при народженні дитини та встановити їх у розмірі 50.000 грн на першу дитину, 100.000 на другу та 150.000 на третю та кожну наступну дитину. Тож, очікуймо нового бебі-буму в Україні. Та все ж, головне – не грошей дати на дитину, а повернути людям віру, що в Україні є майбутнє!

Приголомшуючим був фінал з’їзду, коли Юлія Тимошенко представила договір, який вона пропонує всім українцям підписати із нею. Вона перший політик такого рівня, яка готова не тільки обіцяти, але і гарантувати виконання обіцяного.

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