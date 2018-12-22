Як відомо, ще 11 грудня 2018 року суд визнав незаконним і скасував звільнення Романа Насірова, поновив його на посаді і стягнув зарплату за час вимушеного прогулу.
В частині поновлення Насірова Р.М. на посаді Голови ДФС суд допустив негайне виконання рішення.
Вказане рішення суд ухвалював від імені України в колегіальному складі, тобто у складі 3 (трьох) суддів.
Відповідно по Конституції це рішення є обов’язковим до виконання.
Ще одне важливе уточнення - це рішення немає ніякого відношення до кримінального провадження, яке розглядається в іншому суді. Хто не знає нагадаю - кримінальне провадження не є і не може бути підставою для звільнення з роботи будь якої людини, доки її провину не буде доведено в суді.
Вину Насірова Р.М. в суді не доведено, і ще невідомо чи буде доведено.
Тобто не треба змішувати грішне з праведним.
До Романа Насірова можна відноситись по різному - його можна ненавидіти, можна поважати, можна вважати його талановитим менеджером, а можна вважати що він не на своєму місці, але незважаючи на це, рішення суду Кабінет Міністрів України зобов’язаний виконати.
КМУ може це рішення оскаржити в апеляційному порядку, може не оскаржувати - це його право, але поновити Насірова на посаді Голови ДФС - обов’язок!
Безумовно, можна реорганізувати саму ДФС, але це також не може бути підставою для невиконання судового рішення.
Реорганізація ДФС, можливо, відбудеться через певний час, коли будуть внесені відповідні законодавчі зміни, а може і не відбутися. Можливо, зміниться політична кон’юнктура, але все це не звільняє КМУ від обов’язку поновити Насірова Р.М. на посаді Голови ДФС України, яка існує як центральний орган виконавчої влади у цій сфері.
Конституція передбачає ,що держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.
Такий порядок чітко визначений у чинному законодавстві, яке зобов’язує державну виконавчу службу невідкладно виконати рішення суду. Так повинно бути у цивілізованій країні, і так встановлено і у нашому законодавстві, але в українських реаліях - невідкладне виконання судового рішення зовсім не означає швидке та ефективне поновлення прав і свобод людини які були порушені і суд встановивши ці порушення зобов’язав їх негайно поновити.
Тут, правда, є один важливий аспект: державна виконавча служба підпорядкована КМУ. Я не думаю, що затяжка з виконанням рішення суду про поновлення Насірова Р.М. пов’язана саме з цим. Передбачаю, справа в іншому: можливо, з безвідповідальністю державного виконавця, а можливо і в нашій, ще совковій, ментальності окремих чиновників. Для яких права людини нічого не варті. Людину можна принижувати, навішувати її будь які ярлики - це у нас дуже швидко робиться, а от виправити помилку, вибачитись перед людиною, яку безпідставно оббрехали - це велика проблема!
Я пропоную усім, хто буде коментувати цей мій матеріал - не звертайте уваги на прізвище людини, там може бути будь-яке призвіще, навіть тих, хто дуже завзято критикує Насірова Р.М., інколи навіть до кінця не розуміючи суті тих претензій, які має до нього НАБУ, а зараз в суді САП, які ще повинна довести в суді.
Тобто, мова йде про те, що треба виконувати закон, навіть якщо він комусь і не подобається.
Сьогодні їм не подобається рішення суду по Насірову Р.М. а завтра їм не сподобається Конституція, яку що теж не треба виконувати?
Хіба так повинно бути? Ми ж кажемо, що Україна правова держава. Це тільки Путін на прес- конференціях може ухвалювати будь які рішення, і за суд, і за церкву, і за людину.
Я ще раз наголошую, що у нас перед законом усі рівні і не можна одні рішення виконувати, а інші ігнорувати в залежності від прізвища особи права якої були порушені.
Хто забув - нагадаю, у нас права і свободи людини і громадянина захищає суд.
Ніхто не буде сперечатися з тим, що у нас є великі проблеми і з судами, і з правосуддям взагалі, але при цьому ми не можемо забувати, що суд - це окрема гілка влади, державної влади.
І не можна допускати, щоб одна гілка влади дискредитувала іншу гілку влади, але в такому випадку дискредитується взагалі державна влада, її авторитет, довіра людей.
Тому будь які спроби дискредитувати суд як інститут державної влади - не припустимо.
От і виходить, що найкраще, що може зробити КМУ - це негайно виконати судове рішення шляхом ухвалення розпорядження про поновлення Насірова Р.М. на посаді Голови ДФС України
Будь-які зволікання з цим - це пряме порушення Конституції і законів України.
Що краще: поновити Насірова Р.М. чи порушити Конституцію - має визначитись Кабінет Міністрів України.
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