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Андрей Окара
Андрей Окара
ПолитологВсе статьи автора

Считаться или уничтожить: как в Кремле обсуждают Украину

1.7т

Крым и Донбасс - это только начало, или же на этом стоит остановиться и начать сотрудничать с украинской властью? Именно так сейчас ставится вопрос в Кремле.

В экспертных кругах, приближенных к российской власти, я наблюдаю трансформацию подхода к украинскому вопросу. Они ищут ответ - как относиться к реальности существования Украины.

В 2013-2014 годах Украина в России воспринималась лишь как один из обломков СССР. У российской власти популярной оставалась идея "о двух Украинах". Именно поэтому они пытались расколоть нас на две части, проведя нечто похожее на Северодонецкий съезд еще в 2004 году, пишет Андрей Окара для ЛигаБизнесИнформ.

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Идея о расколе Украины была рабочей вплоть до начала боевых действий. Если проследить уничтожение военных складов во времена Януковича, то в основном склады ликвидировались в восточной части Украины.

Российская власть считала, что есть "малороссы", которые хотят обратно в Россию, и "бандеровцы", которые не дают им этого сделать. Поэтому вмешательство в украинские дела в Кремле строили именно на этой основе. Они считали, что как только российские флаги появятся в Харькове, Донецке, Одессе, то вместо Украины сразу появится "Новороссия". При этом в РФ верили, что соседняя страна в принципе не отличается от России, только поет чуть-чуть другие песни.

Утверждаться в этом мнении россиянам часто помогали украинские политики. Многие из них пытались стать "маленькими Путинымы" - в том числе Виктор Янукович.

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Потому что ''Крым'' – наш

Главная ошибка беглого экс-президента заключалась в том, что он решил, что ему действительно удастся стать Путиным в Украине. Но он, как и Кремль, не учел, что власть в Украине имеет другую природу. Модель самодержавия в Украине не работает, что и привело к революции 2014 года.

Именно многолетнее отношение россиян к Украине в описанном ключе стало для Украины спасительным. Если бы в Кремле меньше слушали Виктора Медведчука, то Кремль раньше бы задумался над более эффективными инструментами влияния на Украину.

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Теперь же россияне потеряли любые ориентиры по украинским внутренним делам и в принципе не понимают, что происходит в соседней стране. Власть РФ осознала, что Украина существует в каких-то других реалиях, но не понимает, в каких именно. Российская пропаганда это непонимание наглядно демонстрирует. Государственные каналы РФ продолжают внушать россиянам два противоположных тезиса: во-первых, Украину якобы полностью контролирует Запад, и, во-вторых, в Украине царит махновщина.

В связи со сказанным выше Кремль осознает, что прихода пророссийского президента на мартовских выборах ждать глупо. Россияне заняли выжидательную позицию и смотрит, кто победит.

Какой кандидат в президенты выгоден для России? Короткий ответ – ни один. Владимир Путин абсолютно честно сказал: пусть выбирают нового президента, потом будем искать пути взаимодействия.

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Тревожный звонок для Кремля

Путин, конечно, мечтает, чтобы на президентских выборах победил кто-то близкий к Виктору Медведчуку. Однако у Кремля нет иллюзий, что среди реальных претендентов на президентское кресло будет кто-то вполне пророссийский.

В России больше не верят, что кто-то из даже пророссийских кандидатов, став президентом, выполнит российские требования: федерализировать страну, сделать русский язык вторым государственным и прописать внеблоковый статус.

У них, конечно, есть представление об условном человека, которого они бы хотели видеть руководителем Украине: это тот, кто реализует Минские договоренности по их сценарию, откажется от практической борьбы с коррупцией и согласится на диалог о сохранении УПЦ МП.

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В РФ происходит постепенная трансформация восприятия Украины. После бегства Януковича они постепенно меняют отношение к соседу. К настоящему моменту у них появилось четкое понимание, что один человек не сможет контролировать всю Украину, но а что они будут делать с этим пониманием - неясно. Российские политтехнологи соревнуются между собой, изобретая возможности влиять в Украине, как при Януковиче, создать управляемый ими хаос.

Продолжается сложный процесс перехода от идеи, что Украину нужно уничтожить, к идее, что с ней нужно взаимодействовать. При этом не стоит забывать, что для РФ всегда будет выгодно именно уничтожение Украины как государства. В этом случае вопросы к России по Крыму и Донбассу перестанут иметь значение, и Россия сможет вернуться в круг цивилизованных государств, где пребывает в ожидании ее инфраструктура из людей и организаций - в Европе и Большой восьмерке.

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Автор
Андрей ОкараАндрей Окара
Место
Украина
Источник
Источник:ЛигаБизнесИнформ
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