Освобождение Виталия Маркива — это победа всей страны, а не какой-то ее части в зависимости от политических симпатий. Когда гражданина Украины приговорили к лишению свободы на 24 года, что оказалось на 7 лет больше, чем просила прокуратура, причем без прямых доказательств вины осужденного, это было ударом чужим сапогом по всей стране. Потому что завтра в таком положении неожиданно для себя может оказаться любой, и он должен знать, что гражданство это не только ответственность и обязанности, но кроме того — права и защита. Осуждение без доказательств, еще и на такой огромный срок — было пощечиной всей Украине, обидной и несправедливой.

Страна, которая в этой ситуации своего бросит, не заступится, не защитит, это уже и не страна.

У нас нет принудительного гражданства. Каждый волен сменить его, перебравшись в другое государство, никто его силой держать не будет. Россия, например, радостно осчастливит любого желающего из Украины своим гражданством. Но оставаться гражданином Украины и при этом не хотеть ей добра — подло. Когда пинают ногами Украину, это пинают всех нас — ее граждан, и никакая политика тут ни при чем. Да, здесь внутри, мы спорим, боремся и негодуем. Ругая и власть, и дураков, и дороги, и опять власть — вместе с коррупцией и налогами. Но за пределами Украины — в нашем "экспортном" варианте — мы должны быть едины. И защищать от несправедливости всех наших. Каждый украинский гражданин для каждого украинского гражданина это наш, если несправедливость была проявлена за рубежом. Пока это в нас есть — у нас есть Украина.

Иначе страна становится экономико-географическим недоразумением, а такие — никогда не побеждают, такие — всегда проигрывают.

Освобождение Маркива — это победа Украины, общая и справедливая. Но за каждой победой стоят конкретные люди. Нам всем стоит поблагодарить за огромный труд Министра внутренних дел Арсена Авакова, без которого это освобождение было бы невозможно, а также омбудсмена Людмилу Денисову.

Виталий Маркив в трудное для родной страны время оказался здесь (и уж никак не ради того, чтобы заработать или стать депутатом), защищая при этом всю Украину, а не какую-то ее политическую или географическую часть. И жизнью рисковал ради всей страны. И радоваться его свободе должна вся страна. Если она есть, чего-то стОит и имеет будущее.

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