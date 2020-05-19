СБУ открыла уголовное производство против членов ТКГ в Минске – Вятрович
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены отдельными представителями украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске.
Об этом говорится в ответе ведомства народному депутату Украины от "Европейской солидарности" Владимиру Вятровичу. Документ парламентарий обнародовал на личной странице в Facebook.
По его словам, речь якобы идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме.
"Главным следственным управлением СБУ 6 мая в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуаций в Донецкой и Луганской областях государственной измены", – говорится в ответе СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.
В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Председатель ОПУ Андрей Ермак 13 марта подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.
Однако он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий, о признании террористических "Л/ДНР" речь не идет.