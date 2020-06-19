СБУ открыла производство против Порошенко о Томосе по заявлению Филарета, – СМИ

Производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко о получении Томоса было открыто еще в 2019 году по заявлению предстоятеля расформированной УПЦ КП патриарха Филарета.

Как сообщил "Украинской правде" источник в Государственном бюро расследований, производства открыла СБУ в ноябре прошлого года.

"Мотив Филарета – это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь", – отметил источник.

Собеседник заверил, что ГБР не планирует играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ, а также ставить под сомнение легитимность ее создания.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Петр Порошенко заявил, что против него открыли производство из-за того, что государство получило Томос.

18 июня Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Порошенко в деле о якобы нарушении при назначении заместителя главы Службы внешней разведки. Однако заседание перенесли на июль.