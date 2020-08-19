СБУ официально отреагировала на данные о спецоперации с "вагнеровцами"

В Службе безопасности Украины заявили, что не будут комментировать слухи о так называемой вагнеровской спецоперации контрразведчиками, данные о которой в последнее время распространяются в информационном пространстве страны.

При этом, как исключение, в ведомстве отметили, что первоисточником соответствующей информации было российское издание, и назвали ее фейковой. Официальную позицию СБУ опубликовала ее пресс-служба в Telegram-канале 19 августа.

"СБУ не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" имеют целью нанесение вреда Украине", – отметили в сообщении.

Там также добавили, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

"Титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и манипуляцией", – подчеркнула пресс-служба силового ведомства.

В СБУ выразили убеждение, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз переведена ложь может кому-то показаться правдой".

"Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран", – подытожили в сообщении.

сообщение СБУ (Telegram канал Служба безопасности Украины)

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