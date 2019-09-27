СБУ не дала допуск Абромавичусу к гостайне

Служба безопасности Украины (СБУ) не предоставила допуск к государственной тайне генеральному директору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из осведомленных источников.

Решение правоохранительного органа фактически означает его увольнение с занимаемой должности.

Новости В НКРЭКУ прокомментировали скандальное заявление Абромавичуса

Айварас Абромавичус Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома", уволив из указанной должности Павла Букина.

Абромавичус инициировал расследование подписания Букиным указа об изменении устава концерна с последующим выведением из-под его контроля "Укрспецэкспорта".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!