СБУ не дала допуск Абромавичусу к гостайне

Служба безопасности Украины (СБУ) не предоставила допуск к государственной тайне генеральному директору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу.
Об этом стало известно OBOZREVATEL из осведомленных источников.
Решение правоохранительного органа фактически означает его увольнение с занимаемой должности.
Айварас Абромавичус
Цензор
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома", уволив из указанной должности Павла Букина.
Абромавичус инициировал расследование подписания Букиным указа об изменении устава концерна с последующим выведением из-под его контроля "Укрспецэкспорта".
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