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27 сентября • обновлено в 19:45
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СБУ не дала допуск Абромавичусу к гостайне

6.5т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины (СБУ) не предоставила допуск к государственной тайне генеральному директору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из осведомленных источников.

Решение правоохранительного органа фактически означает его увольнение с занимаемой должности.

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Айварас Абромавичус

Айварас Абромавичус

Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Айварас Абромавичус
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
в Украине нету сбу-есть шпионы работающие на россию
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