СБУ могут обязать следить за моралью: в чем суть изменений

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает косвенно возложить на Службу безопасности Украины обязанности по защите морально-этических ценностей общества.

Текст соответствующего документа №3196 опубликовали на сайте парламента.

Так, глава государства предложил ввести в законодательство термин "Объекты национальной безопасности Украины", под которыми имеются в виду, в том числе человек и гражданин, общество, государство.

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В тексте документа упомянуты духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности, информационная и окружающая среда, а также природные ресурсы.

Развитие духовности и моральных основ находится в списке национальных интересов.

Отметим, в законе об СБУ нет понятия объектов национальной безопасности. Нет и не предвидится также положения о контроле за соблюдением моральных ценностей, однако в компетенцию спецслужбы входит препятствование покушениям на нацбезопасность, которую и предлагает уточнить Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект об изменении работу СБУ был подан 11 марта как неотложный.

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