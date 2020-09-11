СБУ игнорирует деятельность Деркача, которого США назвали агентом России, – Новиков

Служба безопасности Украины не расследует деятельность нардепа Андрея Деркача, которого в США официально считают агентом России. Зато против Петра Порошенко нарушили 15 новых бессмысленных дел.

Об этом заявил на брифинге адвокат пятого президента Порошенко Илья Новиков, пишет сайт "Европейской солидарности".

Новиков отметил, что все предыдущие производства против Порошенко зашли в тупик.

"Наиболее примечательное в последний активности СБУ – это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко – мы к этому уже привыкли. А то, что не возбуждено ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный департамент, и Министерство финансов США относительно Деркача четко высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", – заметил Новиков.

Он отметил, что спецслужбы и дипломаты США считают, что СБУ в курсе ситуации с Деркачом.

"И тот факт, что по Деркачу, судя по всему, не происходит каких-либо проверочных или следственных мероприятий, маркирует позицию руководства Украины, которая конечно же не может идти на пользу отношениям Украины и США", – резюмировал Новиков.

Напомним, 10 сентября Министерство финансов США ввело персональные санкции против Андрея Деркача и трех россиян.

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