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6 ноября • обновлено в 13:32
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Кто в Раде хочет отставки Рябошапки: в "Голосе" раскрыли детали скандала

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Сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки организовал народный депутат из фракции "Слуга народа", мажоритарщик из Чернигова Антон Поляков.

За несколько дней инициативу Полякова поддержали около 20 нардепов, сообщил замглавы партии "Голос", член комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин в эфире ObozTV.

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По мнению Юрчишина, собрать необходимые 150 голосов для выражения недоверия генпрокурору вряд ли удастся.

"Рябошапка только начал свою работу. В нашей сфере, антикоррупции, уже есть удовлетворенное представление на Дубневича. Дело, которое при предыдущем генеральном прокуроре не двигалось, хотя информация была", – обратил он внимание.

"Единственная фракция, которая может без проблем собрать 150 голосов – фракция "Слуга народа", которая и делегировала Рябошапку, и изменила фактически закон о прокуратуре. У нас теперь Офис генерального прокурора с широкими полномочиями г-на Руслана. Поэтому я скептически отношусь к тому, что в ближайшее время может быть собрано достаточное количество голосов", – уточнил политик.

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При этом Юрчишин признал, что противники Рябошапки есть и во фракции СН.

"Вот такое у нас странное большинство. Если вы анализируете информационное поле, то увидите, что один из самых больших критиков Рябошапки – представитель "Слуги народа" Дубинский. И группа Бужанский-Куницкий, т.е. люди, приближенные к Дубинскому", – отметил депутат.

Он также рассказал о причинах, по которым Поляков инициировал сбор подписей против Рябошапки.

"Насколько я понимаю, у Антона есть информация про привлечение к коррупционным схемам кого-то из действующих депутатов-мажоритарщиков. Информация передана в прокуратуру. Прокуратура, по моим данным, изучает достоверность предоставленной информации и готовит соответствующие процессуальные действия. У Антона есть четкое убеждение, что в прокуратуре хотят "похоронить" это дело. поэтому, не ожидая никакой обратной связи, он начал собирать подписи", – пояснил Юрчишин.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

president.gov.ua

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Персоны
Ярослав Юрчишин Руслан Рябошапка Антон Поляков
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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