Сбила насмерть человека: в Раду от "Слуги народа" идет скандальная блогерша

В избирательном списке партии "Слуга народа" оказалась скандальная блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, попавшая в ДТП со смертельным исходом.
На съезде политсилы она была представлена под №100 в списке кандидатов в народные депутаты Украины.
Лиза Богуцкая
Facebook Богуцкой
Лиза Богуцкая
Facebook Богуцкой
Лиза Богуцкая
Facebook Богуцкой
Лиза Богуцкая
Facebook Богуцкой
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 октября 2018 года Богуцкая совершила дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого под колесами ее автомобиля погиб пешеход.
По информации Богуцкой, погибший мужчина выбежал на трассу во время запрещающего сигнала светофора. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!
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