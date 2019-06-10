ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Сбила насмерть человека: в Раду от "Слуги народа" идет скандальная блогерша

Читать материал на украинском

В избирательном списке партии "Слуга народа" оказалась скандальная блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, попавшая в ДТП со смертельным исходом.

На съезде политсилы она была представлена под №100 в списке кандидатов в народные депутаты Украины.

Лиза Богуцкая

Лиза Богуцкая

Facebook Богуцкой

Лиза Богуцкая

Лиза Богуцкая

Facebook Богуцкой

Новости
В Раду от "Слуги народа" идет тамада: кто он
Лиза Богуцкая

Лиза Богуцкая

Facebook Богуцкой

Лиза Богуцкая

Лиза Богуцкая

Facebook Богуцкой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Лиза Богуцкая
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
44
1
Смешно
1
Интересно
9
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Типичная хищница, странно как этот несчастный ещё и предсмертной записки не оставил,в которой попросил её сбить его . А если серьёзно, то это печально, если не преступно !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Чего вы взъелись? Кто заплатил, тот и пойдет в Раду!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel