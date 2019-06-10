Сбила насмерть человека: в Раду от "Слуги народа" идет скандальная блогерша

В избирательном списке партии "Слуга народа" оказалась скандальная блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, попавшая в ДТП со смертельным исходом.

На съезде политсилы она была представлена под №100 в списке кандидатов в народные депутаты Украины.

Лиза Богуцкая Facebook Богуцкой

Лиза Богуцкая Facebook Богуцкой

Лиза Богуцкая Facebook Богуцкой

Лиза Богуцкая Facebook Богуцкой

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 октября 2018 года Богуцкая совершила дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого под колесами ее автомобиля погиб пешеход.

По информации Богуцкой, погибший мужчина выбежал на трассу во время запрещающего сигнала светофора. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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