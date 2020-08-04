Сбежавший в Украину конкурент Лукашенко высказался о Крыме

Юрий Сергиенко Политика 00:15, 5.08.2020 Обновлено: 01:02, 5.08.2020

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что его страна будет придерживаться международных решений по поводу временно оккупированного Россией Крыма.

В эфире "Апостроф TV" политик сказал, что позиция Беларуси по этому вопросу останется неизменной.

"Не вести бизнес с ними, не летать туда национальными авиакомпаниями. Если у нас есть какие-то судна торговые, то они не могут заходить в Крым. То есть как это урегулировано международными правилами, Республика Беларусь будет подчиняться. Не открывать филиалы банков там и прочее", – подчеркнул Цепкало.

При этом он уточнил, что позиция Беларуси хоть и будет неизменной, но она все же является "позицией нейтралитета".

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Цепкало выехал в июле выехал из Беларуси в Москву, а оттуда – в Киев. Политик заявил, что покинул родную страну из-за угрозы ареста.

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