Сбежала из зала: глава Минздрава попала в новый скандал. Видео

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время встречи с представителями МОЗ касательно скандала с командой бывшей главы ведомства Ульяны Супрун отказалась отвечать на вопросы коллектива.

Об этом сообщает "Украинская правда. Життя". Работники МОЗ хотели поинтересоваться, как министр отреагирует на давление со стороны представителей своей команды на госслужащих, однако сделать это не получилось. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

По словам одного из участников встречи, после короткой речи Скалецкая покинула зал, где проходило собрание.

"В большом зале собралось около 200 сотрудников Минздрава, хотя конфликт касался исключительно директората, а это около 50 сотрудников. Зоряна начала говорить какие-то общие вещи, а потом сказала, что 9 минут общения достаточно и она уходит. А все вопросы в рабочем порядке. Затем она выдернула государственного секретаря и сказала, чтобы он отвечал на вопросы. После этого она быстро ушла из зала", – описал ситуацию он.

"Мы получили 9-минутную лекцию о тяжелых временах, и о том, что все свои вопросы к министру и его заместителей мы должны предоставить в письменном виде. После министр сразу покинула зал, вытолкнув вперед Государственного секретаря "собрать вопросы подчиненных", – прокомментировала руководительница директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

Зоряна Скалецкая ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Министерства здравоохранения Украины, которые были наняты бывшей главой ведомства Ульяной Супрун, обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку из-за открытой их травли со стороны новой команды.

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