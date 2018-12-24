Сбежал, услышав о Азове: у Порошенко рассказали о трусливости дипломатов РФ

Представители России в Трехсторонней контактной группе избегают тем об Азовском море и Керченском проливе, в частности о предложении Украины установить в Керчи пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила представительница Украины в переговорном процессе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает "Крым.Реалии". "Русские слышать ничего не хотят о каких-то уступках, касающиеся демилитаризации Черного и Азовского морей", — отметила она.

Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов и вовсе "выскочил из переговоров", когда речь впервые зашла об Азове.

"А на последней встрече, 19 декабря, представитель Российской Федерации вообще не появился, и Россию представляли другие дипломаты", — рассказала Геращенко.

Борис Грызлов tribunal-today.ru

Вице-спикер ВР Украины отметила, что "присутствие Грызлова или других представителей ничего не меняет в позиции российской стороны", поскольку Россия и ее представители во всех группах "имеют четкую установку на замораживание конфликта".

Отметим, установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи предложил председатель трехсторонней контактной группы в Минске от Украины Евгений Марчук.

Иллюстрация. Переговоры в Минске Информ-UA

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, когда Грызлов просто сбежал с заседания.

Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.