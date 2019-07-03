Сажать на 15 лет: в Раде предложили новое наказание для педофилов

Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект № 6449 об усилении ответственности за сексуальные преступления против детей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он предложил назвать законопроект именем жестоко убитой Дарьи Лукьяненко.
Документ, как указал политик, предусматривает:
создание открытого публичного реестра педофилов;
принудительную химическую кастрацию педофилов;
пожизненный надзор за педофилами правоохранительных органов;
запрет на досрочное освобождение педофилов из тюрьмы;
15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней (сейчас закон предусматривает наказание в 7-12 лет заключения).
Иллюстрация. Наказание педофилов
Коллаж
Кроме того, на следующей неделе (с 8 июля) состоится внеочередное заседание парламента специально для рассмотрения законопроектов.
"Уверен, что наши радикальные инициативы против педофилов приведут к резкому уменьшению количества преступлений против детей. Об этом свидетельствует и мировой опыт", – написал Ляшко.
Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять законопроект № 6607.
Он имеет ряд отличий от проекта № 6449, в частности, предлагает добровольную химическую кастрацию.
Петиция о необходимости подобного закона недавно появилась на сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.
В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.
Даша Лукьяненко
Нацполиция
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарьи. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарьи.
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