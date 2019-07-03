Сажать на 15 лет: в Раде предложили новое наказание для педофилов

Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект № 6449 об усилении ответственности за сексуальные преступления против детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он предложил назвать законопроект именем жестоко убитой Дарьи Лукьяненко.

Документ, как указал политик, предусматривает:

создание открытого публичного реестра педофилов;

принудительную химическую кастрацию педофилов;

пожизненный надзор за педофилами правоохранительных органов;

запрет на досрочное освобождение педофилов из тюрьмы;

15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней (сейчас закон предусматривает наказание в 7-12 лет заключения).

Иллюстрация. Наказание педофилов Коллаж

Кроме того, на следующей неделе (с 8 июля) состоится внеочередное заседание парламента специально для рассмотрения законопроектов.

"Уверен, что наши радикальные инициативы против педофилов приведут к резкому уменьшению количества преступлений против детей. Об этом свидетельствует и мировой опыт", – написал Ляшко.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять законопроект № 6607.

Он имеет ряд отличий от проекта № 6449, в частности, предлагает добровольную химическую кастрацию.

Петиция о необходимости подобного закона недавно появилась на сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.

В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Даша Лукьяненко Нацполиция

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