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Сажать на 15 лет: в Раде предложили новое наказание для педофилов

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Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект № 6449 об усилении ответственности за сексуальные преступления против детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он предложил назвать законопроект именем жестоко убитой Дарьи Лукьяненко.

Документ, как указал политик, предусматривает:

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  • создание открытого публичного реестра педофилов;

  • принудительную химическую кастрацию педофилов;

  • пожизненный надзор за педофилами правоохранительных органов;

  • запрет на досрочное освобождение педофилов из тюрьмы;

  • 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней (сейчас закон предусматривает наказание в 7-12 лет заключения).

Иллюстрация. Наказание педофилов

Иллюстрация. Наказание педофилов

Коллаж

Кроме того, на следующей неделе (с 8 июля) состоится внеочередное заседание парламента специально для рассмотрения законопроектов.

"Уверен, что наши радикальные инициативы против педофилов приведут к резкому уменьшению количества преступлений против детей. Об этом свидетельствует и мировой опыт", – написал Ляшко.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять законопроект № 6607.

Он имеет ряд отличий от проекта № 6449, в частности, предлагает добровольную химическую кастрацию.

Петиция о необходимости подобного закона недавно появилась на сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.

В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Даша Лукьяненко

Даша Лукьяненко

Нацполиция

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Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Теги
химическая кастрацияпедофилыреестр педофиловВерховная Рада УкраинызаконопроектРадикальная партия
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Камастра Вика
Камастра Вика
ЛЯШКО,ХАРЕ БАЗЛАТЬ..СОЗДАЙТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ"БЕЛОЙ СТРЕЛЕ"И ЛЮДИ ВАМ ПОВЕРЯТ!А так..
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