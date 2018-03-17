Савченко заявила о готовности военных к госперевороту в Украине

Скандально известная внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что в Украине более чем достаточно военных, готовых устроить в стране военный переворот.

Такие настрои якобы начали проявляться в Вооруженных силах еще во времена правления беглого экс-президента Виктора Януковича, отметила она в интервью "Страна.ua".

"Даже против Януковича были готовы вертолеты взлетать, когда он ставил нас (армию. — Ред.) охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную Раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", — сказала парламентарий.

Савченко добавила, что все, о чем она говорила с военнослужащими, считает военной тайной и никогда не выдаст полного содержания этих бесед.

"Я могу вам рассказать на полиграфе о том, что говорила я, но я никогда в жизни не расскажу о том, что говорили люди. Если будет нужно, они об этом заявят сами. Или сделают", — заверила Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства того, что Савченко лично "планировала, вербовала и давала указания" для совершения теракта в сессионном зале парламента.