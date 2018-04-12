Савченко забрали из СИЗО в больницу: сестра назвала причину

Народного депутата Надежду Савченко, которую подозревают в организации госпереворота, доставили из СИЗО в клинику для обследования

Как заявила ее сестра Вера, адвокаты нардепа не сопровождают, поскольку задействованы в других процессах.

"Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю. Буду сегодня снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось", - сказала она в эфире "112 Украина".

Сестра политика ссылается на информацию, полученную от работников СИЗО, где с 23 марта находится Савченко.

"Я два дня пытаюсь выяснить и сегодня добилась встречи хоть с кем-то из СИЗО, поскольку работники, которые принимают передачи, - они отказывались комментировать и я так и не поняла, что это за действия. Но если я понимаю, это не "перевели", это доставили на обследование с ее согласия, как мне сообщили работники СИЗО", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Савченко объявила голодовку в СИЗО. По словам ее родных, за это время она уже похудала на 15 кг, в результате чего у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.