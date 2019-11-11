"Не тупи, не будь лохом!" Савченко внезапно обратилась к Зеленскому

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с довольно резким посланием.

Она опубликовала его на своей странице в Facebook после анонса главы государства о старте земельной реформы и принятия закона о референдумах.

"Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как преЗЕдента Украины – обманут украинцев и Украину!!! Не будь лохом!!!" – жестко высказалась скандальная Савченко.

В частности, она предложила Зеленскому воспользоваться ее программой и поочередно реализовать три ключевых инициативы, первая из которых – перепись населения Украины.

"Чтобы знать, сколько нас, украинцев, может реально принять участие в референдуме и не дать сфальсифицировать результаты референдума! Для этого – год времени на перепись и разъяснение вопросов, которые будут вынесены на общенациональный референдум!" – объяснила ход своих мыслей Савченко.

Вторым шагом, по ее мнению, должно стать проведение общенационального референдума о разрешении множественного гражданства в Украине. А третий этап – общенациональный референдум в Украине по созданию банка или рынка земли, а также согласованию его условий.

Надежда Савченко

"Если будет принят преступный закон о наихудших условиях рынка земли для украинцев и хорошие условия для иностранцев в первом чтении, то ко второму чтению его никто не исправит! Закон будет преступным против украинского народа! А нам, украинцам, свою украинскую землю у "хазарского каганата" и "ордынского ига" придется отвоевывать кровью! Бывают ошибки, которые исправляются ценой человеческих жизней! Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию! Вы проиграете влиянию Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь!" – гневно подытожила свой пост к Зеленскому Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский выпустил видеообращение, посвященное земельной реформе в Украине. В нем президент заявил, что сейчас украинцы не являются полноценными владельцами своей земли, как это записано в Конституции.

Напомним, Верховная Рада на пленарной неделе с 11 по 15 ноября намерена принять ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли.

Также президент сказал, что вскоре Верховная Рада разработает и примет закон, регулирующий проведение референдумов в стране.

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