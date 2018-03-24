Савченко вербовали спецслужбы РФ? В Кремле ответили

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозвал "полной чушью" версию о том, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами в СИЗО.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал он в интервью телеканалу "Мир-24".

Пескову стало интересно, обратятся ли лидеры стран ЕС к украинским властям с требованием освободить Савченко.

"Очень интересно наблюдать. Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней за подготовку госпереворота и покушения на высшее руководство страны.